Причина набора веса кроется не только в высокой калорийности продукта

Впереди лето, поэтому многие начали активнее заниматься спортом и стараются придерживаться принципов правильного питания. Однако даже очень усердные старания могут в итоге не дать никакого результата, если не исключить из рациона одну вредную закуску.

Речь идет о картофельных чипсах. Американский диетолог Лорен Манакер объяснила, что закуска не только очень калорийная, но и редко кто-то ест чипсы маленькими порциями.

"Одна порция картофельных чипсов эквивалентна унции или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами",

– отметила специалист в публикации для портала Eat This, Not That!

В качестве примера она сослалась на исследователей из Гарварда, которые занимались изучением этого вопроса на протяжении 4 лет. В среднем за это время участники эксперимента набрали 1,5 килограмма, почти половина из которых была связана с употреблением картофельных чипсов.

Иными словами, научно доказано, что если употреблять чипсы на постоянной основе, есть риск заметно набрать в весе. Особенно, если есть их вместе с соусом.

Однако любителям такой закуски не стоит расстраиваться. В качестве альтернативы диетолог предложила попробовать чипсы из курицы, нута или капусты.

