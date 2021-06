Подмосковье является наилучшим местом для производства автомобилей Tesla. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу, 21 мая, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск выступал на российском форуме "Новое Знание", в ходе которого анонсировал скорое официальное появление электромобилей "Тесла" в странах СНГ и предположил, что завод по их производству можно отрыть в России.

Идея понравилась. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть первый такой завод на своей территории.

"Регион полностью готов к этому",

– написал Шапша на странице соцсети "ВКонтакте".

Его коллега из Подмосковья Андрей Воробьев пошел дальше: он сделал предложение Илону Маску, обратившись в нему напрямую по-английски через соцсеть "Твиттер", активным пользователем которой является американский бизнесмен.

"Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место",

– написал Воробьев, поясняя, почему Московская область будет оптимальным выбором при поиске площадки для завода Tesla в России.

@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y