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Многие огородники выращивают у себя на участке сидераты. Существуют определенные нюансы, выполнение которых поможет повысить урожайность культур.
Напомним, сидераты – это такие растения, которые улучшают структуру почвы, повышают ее плодородность и борются с сорняками. Они считаются одним из самых эффективных природных удобрений.
Расскажем, какие ошибки, связанные с сидератами, чаще всего допускают огородники.
Ошибка №1
Популярным сидератом является горчица. Культура выделяет эфирные масла, которые негативно влияют на различных вредителей. Однако данное растение может принести не только пользу, но и вред. Дело в том, что горчица притягивает насекомых-любителей крестоцветных – например, капустную блошку. Поэтому под угрозой оказываются другие посадки на участке.
Ошибка №2
Еще одна распространенная ошибка – неправильный период заделки сидератов. Некоторые привыкли покрывать растениями землю, как только они чуть-чуть подросли. Но при таком условии культуры не успевают набрать нужной зеленой массы. А ведь она им необходима для защиты почвы от выветривания и вымывания полезных веществ. Сидераты следует применять незадолго до начала цветения.
Ошибка №3
Нельзя сажать сидераты без предварительного внесения в почву минеральных удобрений. Подобная подкормка позволяет растениям-помощникам вобрать в себя большее количество азота.
При соблюдении правильной техники выращивания сидератов главные огородные культуры, помидоры и огурцы, будут радовать богатым урожаем.
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