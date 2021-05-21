Технологии виртуальной реальности приходят в школу

Инновационное решение Varwin Education тестируется в Москве

Мы живем в эпоху стремительного развития цифровых технологий. Чтобы не отстать в будущем, нужно дать детям навыки работы с виртуальной реальностью еще на школьной скамье, решили разработчики Varwin Education. Тестирование проекта при содействии Агентства инноваций Москвы подтвердило: школьники легко осваивают программу и получают с ее помощью хороший социальный старт.

Еще недавно казалось, что виртуальная реальность – это нечто из области фантастики, применимое разве что в компьютерных играх и при съемках фильмов. Однако индустрия инноваций развивается семимильными шагами, и вот уже солидные промышленные предприятия и авиакомпании обучают сотрудников на VR-тренажерах.

Varwin Education – это особая единая среда для учеников и преподавателей по изучению VR и AR-технологий – инновационной "Виртуальной реальности". Она не только научит ребят программированию, но и заложит основы логики, укажет на связь между науками и сделает процесс обучения школьным дисциплинам творческим и интересным.

Работа с Varwin Education не требует специальной подготовки и знаний, поэтому программу легко могут освоить ребята с 1 класса. Собственно, не нужен даже шлем виртуальной реальности: если он есть – отлично, если нет, можно обойтись обычным компьютерным монитором и увидеть картинку в 3D-изображении.

"Varwin Education – это конструктор, который позволяет собирать VR-проекты без специальных навыков программирования. Используя язык Blockly (аналог Scratch), дети и преподаватели могут создавать свои проекты в виртуальной реальности простым для понимания способом",

– пояснил руководитель направления VE Александр Пикулев в разговоре с "Утро.ру".

Само обучение похоже на игру, но на выходе продукт можно использовать для изучения столь серьезных тем, как Закон Ньютона, процесс химических реакций, строение живой клетки и проч. Поэтому учитель сможет создать сам или попросить ребят подготовить VR-материал для объяснения какого-либо вопроса, сложного для понимания при чтении учебника.

"Наш пилот мы проводим на базе московской школы № 1329 совместно с Агентством инноваций Москвы. Мы ориентируемся на то, что Varwin Education может использоваться в школе на уроках информатики и технологии. Пока это возможно в рамках дополнительного образования – такой кружок виртуальной реальности как кружок робототехники. Но в будущем, надеемся, это могут включить в обычную школьную программу",

– поделился Александр Пикулев.

В прошлом году в России состоялся межрегиональный хакатон Varwin Education "Профессия будущего – VR-разработчик" среди учащихся 7–11 классов. Соревновались 250 школьников со всей страны. Под руководством наставников за несколько дней они смогли создать собственные обучающие VR-приложения, которые можно использовать на уроках. Это наглядно доказало, что программирование на базе Varwin Education – это просто, увлекательно и полезно. Кроме того, это дает хороший задел на будущее – эксперты предсказывают, что профессия VR-разработчика в скором времени будет одной из самых востребованных.

Москва активно поддерживает инновации в различных сферах, в том числе в образовании. Важно, что город не покупает стартапы, но обеспечивает бизнесу поддержку для технологических прорывов. С этой целью Агентство инноваций в 2019 г. запустило программу пилотирования инновационных проектов. Она помогает разработчикам получить обратную связь от пользователей, усовершенствовать при необходимости продукт и выйти с инновационной разработкой на широкий рынок. Среди проектов, также проходящих тестирование на площадке Агентства инноваций, – высокотехнологичная система по сбору мусора SmartCity Bin.