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Выращивание арбузов и дыней не слишком легкий процесс. Чтобы бахчевые культуры порадовали сочными и сладкими плодами, им необходим особый уход.
Крайне важно выбрать правильное место под посадку. Арбузы и дыни любят хорошо освещенные участки. Также культуры предпочитают определенные типы почвы – черноземы с суглинками или легкий песчаный грунт.
Перед тем, как посадить бахчу, убедитесь, что в будущем взрослые растения не окажутся в тени деревьев или кустарников. Как только плоды начнут созревать, их нужно спрятать от палящих лучей солнца. На помощь придут бумага или другой покрывной материал.
В дождливую прохладную погоду плоды рискуют стать жертвой вредных микроорганизмов. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо поместить под завязь дощечку. Кроме того, желательно насыпать песка у основания главного стебля. Все эти действия препятствуют контакту бахчевых с сырой землей.
Если ваш огород находится в северных широтах, придется учитывать следующий нюанс – из-за высокого уровня грунтовых вод корни бахчевых культур могут размокнуть и впоследствии загнить. Чтобы этого не произошло, нужно заставить вегетативные органы растений разрастаться вширь, а не вглубь.
Как добиться изменения направления роста корней? Для этого между рядами бахчи роют канавки, в которые в дальнейшем будет поступать вода. Поливать культуры необходимо только в жаркую погоду. На следующий день после полива почву рыхлят и вносят солому.
Также важно проводить обрезку завязей и плетей.
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