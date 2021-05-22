Нечего сказать: Володин об отказе IT-гигантов комментировать законопроект об открытии в России представительств

Нечего сказать: Володин об отказе IT-гигантов комментировать законопроект об открытии в России представительств
Вячеслав Володин. Фото: Yevgeny Philippov/www.globallookpress.com
Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что Западу предложили цивилизованное решение вопроса

Вячеслав Володин указал на нежелание IT-гигантов комментировать законодательную инициативу российской стороны. Речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, который предполагает открытие в нашей стране представительств крупных IT-компаний.

Председатель Госдумы отметил, что молчание, видимо, означает, что возразить представителям этих компаний нечего. Володин напомнил, что законопроект является цивилизованным решением вопроса и соответствует международной практике. Он отметил, что если бы в документе было бы, к чему придраться, малейшее несоответствие, то Запад не упустил бы возможности обвинить Россию в наступлении на демократию. Однако "пришить" к законопроекту политическую составляющую оказалось невозможным.

В случае с законопроектом Россия ориентировалась на практику других стран. Наша сторона предложила иностранным компаниям, которые недурно себя чувствуют и зарабатывают солидные деньги, "жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц".

Володин особо подчеркнул, что Россия не скрывала, что намерена принять закон, который обяжет крупные IT-компании, аудитория которых составляет от полумиллиона человек, открывать официальные представительства. Не было тайной и то, что для тех, кто закон проигнорирует, предусмотрены меры воздействия.

По пути саморегулирования западные компании не захотели идти. Поэтому и понадобилось регулирование на законодательном уровне.

Володин напомнил, что в первую очередь закон коснется WhatsApp YouTube, Google, Facebook, Instagram, Twitter и других. Список компаний является открытым.

Разработать доптребования к западным компаниям, которые работают в Рунете, российский лидер Владимир Путин поручил в январе 2021 года. Депутаты разработали проект – профильный комитет Госдумы предложил вынести его на обсуждение в первом чтении 1 июня. Совет Думы определится с датой уже на следующей неделе, уточнил Володин в своем телеграм-канале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Grumbler
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Правильно молчат, что можно ответить на этот бред? На очередной маразм выживших из ума чиновников.

Наша сторона предложила иностранным компаниям, которые недурно себя чувствуют и зарабатывают солидные деньги, "жить и отвечать по российским законам, а не по своему "уставу", спрятанному в одной из западных или иных столиц". - мля, иностранные компании живут У СЕБЯ и ПО СВОЕМУ уставу, но это Володина и проч. маразматиков не устраивает. Он предлагает им жить по нашим законам. 5 баллов!
Шаман
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Ага побежали, волосы назад! Открывать тут представительства, чтоб в любой момент космонавты ворвались и побили технику и выкрали диски с информацией?? идиотов нет.
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