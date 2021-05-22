Смешанные грядки сэкономят место на участке

Многие огородники практикуют принцип смешанных посадок, когда на одну грядку высаживаются разные культуры. Здесь важно соблюсти правильное соседство, чтобы не навредить будущему урожаю.

Подобный метод помогает не только сэкономить место на участке, но и повысить плодородность растений. "Обитатели" смешанных грядок, как правило, делятся на две категории – основные и сопроводительные культуры. Первые требуют большего внимания, в то время как вторые не слишком привередливы.

Что касается расположения на грядке, то основные растения сажают в центр, а сопроводительные – по краям или между рядами.

Итак, какие посадки считаются идеальной парой?

Лук и морковь

Лук + морковь – один из самых лучших тандемов. Эти культуры защищают друг друга от вредных насекомых. Например, они отпугивают луковую муху, желающую полакомиться сочными плодами. При таком соседстве урожай обещает быть богатым.

Капуста и свекла

Еще одна удачная пара. В центре грядки крестообразно высаживается свекла. Капусте же отводят место по четырем свободным углам квадрата.

Помидоры и фасоль

На такой смешанной грядке томаты занимают центральное место, а фасоль располагается по краям. Плюс подобного тандема заключается в том, что помидоры спасают своих соседей от палящего солнца.

Огурцы и редис

Огурцы и редис тоже можно сажать на одной грядке.

Перец и лук/морковь/огурцы

Соседство данных растений не опасно для урожая. Благодаря этому получится сэкономить место на участке.

Баклажаны и фасоль

Фасоль защитит пасленовые от колорадского жука. Также можно располагать баклажаны рядом с острым перцем.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие растения можно сажать на одной грядке с перцем.