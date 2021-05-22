Россия – страна уникальных возможностей: Путин поприветствовал участников марафона "Новое знание"

Россия – страна уникальных возможностей: Путин поприветствовал участников марафона "Новое знание"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Общество "Знание" сыграло важнейшую роль в жизни нескольких поколений граждан, а теперь дан старт новому большому проекту

Президент России Владимир Путин обратился к участникам онлайн-марафона "Новое знание". В своем приветствии глава страны отметил важнейшую роль общества "Знание" в жизни граждан и отметил, что участники марафона дали старт новому проекту, перед которым стоят не менее масштабные задачи.

Путин напомнил о создании общества "Знание". Оно появилось после ВОВ, в 47-м году прошлого века. Приходящей в себя после войны стране нужны были молодые, энергичные люди с образованием. Главной миссией общества стала просветительская – с его помощью молодежь выбирала свой жизненный путь. Благодаря "Знанию" в стране появились выдающиеся ученые, рабочие, которые вывели ее в лидеры в научной и технологической сферах.

Такие же масштабные задачи, продиктованные цифровой революцией, появлением новых технологий и быстро меняющейся действительностью, стоят перед нашей страной и сегодня. Главная цель обновленного "Знания" – снова сделать образование, знания важной ценностью, а также обеспечить их доступность.

"…при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остаётся самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков",

– отметил Путин. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Глава РФ подчеркнул, что особенно важно, чтобы в программах общества на постоянной основе участвовали наряду с ведущими экспертами первые лица крупных компаний, госструктур. Опыт этих людей будет лучшей мотивацией для молодежи.

Россия – это страна уникальных возможностей для тех, кто активен и талантлив, отметил в обращении Путин. Сильные стороны, дар есть у каждого. Самое важное – их найти и двигаться вперед.

"Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, в жизни, во всех добрых делах", – подытожил президент.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Grumbler
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" Россия – страна уникальных возможностей" - если ты друг великого Пу. Можно, к примеру закончить факультет журналистики, потом потусить в Думе и возглавить Роскосмос. Или закончить институт водного транспорта и стать главным по спорту, а потом по строительству и региональному развитию. Ну, или стать министром обороны даже служив в армии. Неудивительно, что последствия для страны просто катастрофические - пока американцы и китайцы исследуют Марс, директор Дима строит батуты.
игорь
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Гость240493
Порази своим сильным мозгом. Ответь на вопрос: почему подорожало все СВОЕ, А НЕ ЗАПАДНОЕ.
да не ответит он)) ведь таким как он нет дела до быдла
они же все забанины ложью - сколько смотрели маска в этом молодом типа собрании - сказали 20 миллионов))
собрались для того чтобы проголосовать на то чтобы отобрать еще у них молодых 5 лет пенсии))
вырастут такими же циниками как те которые свою страну СССР просрали
Гость240493
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Гость236095
Нет запад конечно для нас самый лучший друг. Ты либо даун либо дебил если простые вещи не можешь своим слабым мозгом проанализировать.
Порази своим сильным мозгом. Ответь на вопрос: почему подорожало все СВОЕ, А НЕ ЗАПАДНОЕ.
Гость236095
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Гость242163
Почему в "стране уникальных возможностей при всех колоссальных ресурсах современных технологий" подорожало все необходимое. Только не рассказывайте, что во всем виноваты враги.
Нет запад конечно для нас самый лучший друг. Ты либо даун либо дебил если простые вещи не можешь своим слабым мозгом проанализировать.
Гость236095
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Живи и радуйся каждому дню.
Гость242163
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Почему в "стране уникальных возможностей при всех колоссальных ресурсах современных технологий" подорожало все необходимое. Только не рассказывайте, что во всем виноваты враги.
игорь
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и подумал - не отнять ли еще у этих молодых дополнительно 5 лет пенсии
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