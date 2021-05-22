Санитарка из Забайкалья забыла удалить видео и стала звездой соцсетей

Санитарка из Забайкалья забыла удалить видео и стала звездой соцсетей
Фото: pixabay.com
Ролик с медиками набрал миллионы просмотров

В Забайкалье благодаря севшей батарее смартфона прославились медики из противотуберкулезного диспансера. Не удаленный вовремя ролик набрал огромное количество просмотров.

Видео медики снимали на конкурс ко Дню медсестры. Юмористический ролик решили делать прямо в Тиктоке, чтобы не монтировать. Планировалось, что после записи и отправки видео удалят. Однако у снимавшей эти кадры санитарки сел телефон. Спустя некоторое время девушка обнаружила, что ролик пользуется успехом у публики. Как отмечает телеграм-канал Mash, видео посмотрели больше 7 миллионов раз.

Сотрудница диспансера призналась, что на следующий день участвовавшие в съемках медики побаивались идти на работу. Но все обошлось – начальство одобрило и даже поручило снимать еще. Медики втянулись и с удовольствием обсуждают новые идеи и записывают видео.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость253176
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Надо людей лечить, а не блоги вести!!!!!!!!!!!!
Гостьмалика
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замечательно почему такой короткий
Гость238364
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Какие съемки, нужно заниматься работой, вот такая у нас медицина, что еще ожидать!
Всех уволить!!!
Гость244988
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Успехов терпения удачи и главное ЗДОРОВЬЯ ВАМ!!!
Grumbler
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Тиктокеры -биомусор.
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