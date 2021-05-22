Мишустин назвал данные новым золотом XXI века

Мишустин назвал данные новым золотом XXI века
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Премьер-министр отметил, что залогом успеха являются фундаментальные знания

Самым ценным в XXI веке, новыми золотом и нефтью являются данные, заявил Михаил Мишустин. Однако к информации нужно относиться с осторожностью. Ведь она может как принести успех и доход, так и нанести вред, предупредил премьер, выступая на онлайн-марафоне "Новое знание".

Мишустин отметил, что в Сети сегодня можно найти невероятное количество информации, которую необходимо фильтровать. Важно уметь выбирать источники, которые заслуживают доверия. Премьер подчеркнул, что эффективность принимаемых решений напрямую зависит от качества данных, которые при этом используются.

Недостоверная информация ведет к формированию ошибочных взглядов. Мишустин напомнил, что блог в Сети может завести любой желающий. Но это не значит что вся информация в Интернете на сто процентов правдива. Об этом пишет ТАСС.

Общество "Знание" – это как раз тот ресурс, с помощью которого можно получить ценные, достоверные знания. Что в свою очередь поможет найти свой путь в жизни, самореализоваться.

"Обладание точными, фундаментальными знаниями – один из наших важнейших критериев успеха", – подытожил премьер.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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