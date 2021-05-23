Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

На данной территории уже несколько лет ведутся комплексные работы

Еще несколько лет назад большая часть участков вдоль московских рек были захламленными территориями. Однако в наше время берега превращаются в прекрасные места для прогулок и пикников.

Теперь перед властями столицы стоит непростая задача – не просто благоустроить поймы Яузы, но и создать единое парковое пространство, которое объединит территории вдоль реки и ее притоков.

Проект парка уже готов, он будет реализован таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на окружающую среду, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Уже в этом году планируется обустроить два пойменных участка реки Чермянка.

На первом участке будут проложены прогулочные маршруты с удобными и безопасными спусками к водоему. Также планируется установить детские площадки, хоккейную коробку, площадку для стритбола, теннисные корты и тренажеры.

Стадион "Отрада" также будет реконструирован. На месте старого поля появится новое, с подогревом, чтобы москвичи смогли поиграть в футбол в любое время года. Отремонтируют и открытую площадку для мероприятий. Для любителей кино будет установлена проекционная вышка.

На втором участке – вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова – появится эколого-просветительский центр. Более того, для жителей столицы возведут экотропу на сваях.

Также будут созданы три новых игровых зоны для детей, установлены тренажеры.

Благоустройство поймы реки Яуза продолжится и в 2022-2023 годах.

