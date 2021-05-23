"Получат дырку от бублика": в Крыму возмутились заявлениями Украины о военных РФ

"Получат дырку от бублика": в Крыму возмутились заявлениями Украины о военных РФ
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Незалежной решили, что Россия потратила всю пресную воду на свои ВС

В Крыму сочли выдвинутые в Киеве новые условия подачи воды на полуостров "людоедским шантажем". Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов РИА "Новости".

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Крым столкнулся с дефицитом воды из-за активной милитаризации полуострова российской стороной. Якобы всю воду, которая могла бы покрыть нужды простого народа, используют военные России. При этом Украина может снова открыть Северо-Крымский канал, чтобы вернуть подачу пресной воды в регион, но для этого Крым следует "демилитаризировать и деоккупировать". 

Александр Молохов полагает, что своим "людоедским шантажом" в Киеве могут получить всего две вещи: "от мертвого осла уши, а в лучшем случае – дырку от бублика". На возвращение полуострова в свой состав там могут даже не надеятся, рассказал он агентству. 

Он отметил, что торг во вопросе "демилитаризации и деоккупации" неуместен, а Россия, в конечном итоге, сможет решить вопрос с дефицитом воды собственными силами, "чего бы ей это не стоило". 

В российском МИД заявили, что действия Украины по вопросу обеспечения Крыма водой могут обернуться гуманитарной катастрофой для региона. Украинская сторона отказыватеся выполнять установленные международным сообщестом правила, провоцируя рост политической напряженности.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Чёрный Алмаз
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А очистить Днепр от токсичных отходов Слабо?
Гость236095
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шпрехенфюрер
Гость"Украинская сторона отказыватеся выполнять установленные международным сообщестом правила" - когда российская/советская сторона те правила вообще соблюдала? Признание суверенитета и независимости Украины, Будапештский меморандум- для РФ ничего незначущие бумажки, как и любой ими подписанный документ или закон
А в чем нарушение меморандума? Россия на вас не нападала это даже ваши хохло политики признают, а Крым вернулся в Россию проведя референдум по всем правилам ООН. Так что хватит чушь пороть ей тоже больно.потихоньку вся хохляндия разбежится на четыре стороны.
шпрехенфюрер
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Гость"Украинская сторона отказыватеся выполнять установленные международным сообщестом правила" - когда российская/советская сторона те правила вообще соблюдала? Признание суверенитета и независимости Украины, Будапештский меморандум- для РФ ничего незначущие бумажки, как и любой ими подписанный документ или закон
Гость229578
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Просто нужно время. Появится и вода и люди живущие на полуострове приземлятся со своими желаниями зарабатывать на приезжих. Ничто глобальное не происходит быстро.
Гость244717
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Чо, военные воду в пулеметы заливают?
Гость234110
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А лучше взорвать весь крымский канал, тогда "российский" Крым точно загнется.
Гость234110
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Васысуалий Голожопоротько
Взорвать к е матери эту дамбу ! Она и так уже протекает- чубатые сосалохирои даже дамбу разворовали! Послать диверсионную группу , а потом свалить всё на тех же самых скакуасов в шароварах! Действовать их же методами!
А лучше взорвать весь крымкий канал, тогда "российский" крым точно загнется.
Васысуалий Голожопоротько
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Взорвать к е матери эту дамбу ! Она и так уже протекает- чубатые сосалохирои даже дамбу разворовали! Послать диверсионную группу , а потом свалить всё на тех же самых скакуасов в шароварах! Действовать их же методами!
Россия -Русь
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Так чубатые селюки уже 7 лет с@с@ют дырку от бублика. А свидомит -патриот СеРожа Запорожский седьмой год жрет фек@лии, как и обещал - " сожрать ведро г@вна , если Крым через год не вернется в состав украины"
Гость244648
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Канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955—1958 годах.Какая окраина.Флот и Армия СССР присутствовали всегда !
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