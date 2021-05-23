В Незалежной решили, что Россия потратила всю пресную воду на свои ВС

В Крыму сочли выдвинутые в Киеве новые условия подачи воды на полуостров "людоедским шантажем". Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов РИА "Новости".

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что Крым столкнулся с дефицитом воды из-за активной милитаризации полуострова российской стороной. Якобы всю воду, которая могла бы покрыть нужды простого народа, используют военные России. При этом Украина может снова открыть Северо-Крымский канал, чтобы вернуть подачу пресной воды в регион, но для этого Крым следует "демилитаризировать и деоккупировать".

Александр Молохов полагает, что своим "людоедским шантажом" в Киеве могут получить всего две вещи: "от мертвого осла уши, а в лучшем случае – дырку от бублика". На возвращение полуострова в свой состав там могут даже не надеятся, рассказал он агентству.

Он отметил, что торг во вопросе "демилитаризации и деоккупации" неуместен, а Россия, в конечном итоге, сможет решить вопрос с дефицитом воды собственными силами, "чего бы ей это не стоило".

В российском МИД заявили, что действия Украины по вопросу обеспечения Крыма водой могут обернуться гуманитарной катастрофой для региона. Украинская сторона отказыватеся выполнять установленные международным сообщестом правила, провоцируя рост политической напряженности.