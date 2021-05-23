Календарь садовода на неделю: что нельзя делать с 24 по 30 мая

Календарь садовода на неделю: что нельзя делать с 24 по 30 мая
Фото: pixabay.com
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В среду от работ в огороде лучше отказаться

В конце мая садовые работы в самом разгаре. Луна большую часть времени будет находиться в плодородных знаках, поэтому работы на этой неделе будет много. Для. того, чтобы урожай был богатым и здоровым, не пренебрегайте советами астрологов. 

Благоприятные дни для посадки

Посадку томатов, капусты, моркови, картофеля, огурцов можно осуществлять на протяжении всей недели. Исключение – среда, 26 мая, поскольку в этот день будет Полнолуние, во время которого любые работы в огороде под запретом. Последствия могут быть самыми разными, однако все они не самые благоприятные. 

Укроп, базилик, петрушку и другую зелень сажать нужно 24, 28 и 29 мая. Оптимальное время для работы с горьким перцем наступит 24 и 25 мая. А вот сладкий перец лучше высаживать ближе к выходным – 28 и 29 мая. 

Что касается саженцев деревьев и кустарников, высаживать яблони, вишню, крыжовник и малину можно 24, 25, 28 и 29 мая. В это время растения прекрасно приживутся. 

Лунный календарь садовых работ на май

В понедельник и вторник растущая Луна будет находиться в знаке Скорпиона. В это время можно заняться борьбой с вредителями. Полезными будут поливы и подкормки. Однако будьте осторожнее при размножении растений корнями. 

26 мая будет Полнолуние, поэтому в среду можете позволить себе отдохнуть от садовых работ.

В четверг, 27 мая, Убывающая Луна окажется в Стрельце. Это не самый плодородный знак, поэтому посевы и посадки не рекомендуются. Вряд ли урожай будет богатым. Вместо этого займитесь борьбой с вредителями. 

С 28 по 30 мая Луна будет в Козероге. Не рекомендуется пересадка цветов. Также внесите удобрения, займитесь обрезком и прививкой деревьев. 

В воскресенье можно проводить опрыскивание и окуривание, а посевы и посадки лучше перенести на другое время. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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