Немцев удивила ситуация в Крыму во время визита

Немцев удивила ситуация в Крыму во время визита
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Иностранцы заявили, что подобное они видели и у себя в Германии

На российский полуостров в субботу прибыла делегация из Германии для того, чтобы подробней ознакомиться с ситуацией. Как рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, были моменты, которые их сильно удивили.

Напомним, накануне, 22 мая, в Крым прибыла немецкая делегация в составе 25 граждан ФРГ. Визит был осуществлен в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов". Согласно программе, немцы ознакомились с инфраструктурой острова и пообщались с местным населением. 

Гемпель рассказал РИА "Новости", что больше всего иностранцев поразило состояние дорог на полуострове. Они не ожидали увидеть качественную кладку и отметили, что состояние дорог ничем не хуже, чем в Германии.

Немецкая делегация Druschba Global прибыла в Крым, чтобы, как отмечали сами представители, ликвидировать пропасть между тем, что рассказывают о ситуации на полуострове власти ФРГ и тем, что реально там происходит. Также они намерены обсудить варианты  сотрудничества. Первая поездка организации в Россию состоялась в 2007 году. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость как говорил Гоцман глотки рвать бандерам будем -суки пазорные
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Гость248871
уж ,что абсолютно точно,так это то ,что бандеро-нацистским Крым никогда не был и не будет!
я тебе <цензура> все твое поле в дупло загоню ебосос вонючий
Гость как говорил Гоцман глотки рвать бандерам будем -суки пазорные
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Гость248871
уж ,что абсолютно точно,так это то ,что бандеро-нацистским Крым никогда не был и не будет!
как сказал Гоцман глотки рвать бандерам будем -<цензура> пазорным
Местный
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Есть Люди,а есть украинцы. Собака друг,хохол не человек !
Гость246259
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Россия -Русь
Ну так украине ведь не западло жаловаться на ахрессорский "Газпром" и клянчить транзит ахрессорского газа через убитую ГТС украины. А предъявление за дамбу на Днепре, укры типично отвечают -"А нас за що?" крым наш, Бендера петух ваш.Что не так?
мы взяли его на работу
наблюдатель
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Для болтунов. Порошенко обещал США в 2013 году участок под военно-морскую базу в Крыму. А болтуны из Пентагона на радостях растрезвонили как они на этой базе установят крылатые ракеты для обстрела важнейших объектов в европейской части России! Так решена была судьба Крыма! Как после этого взбесились киевские недоумки, способные только на воровство и предательство!!!
Николай
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Россия -Русь
Бывший в 2005-2006 году премьером, а с 2007-<цензура> по 2009-й – министром обороны Украины Юрий Ехануров сделал неожиданное признание."Я продавал Крым американцам", – заявил он.
"На один из участков шельфа у Крымского побережья был объявлен тендер. Его открыто и прозрачно выиграла фирма Vanco International. И если бы они тогда, как обещали, в 2009 году дали первый газ с шельфа, то сейчас в Крыму не было бы ни одного российского военного", – рассказал экс-министр обороны.
Это называется привлекать инвесторов . Весь мир это делает . Даже ваша расея это делает . А почему Шредер получает зарплату от Газпрома? Вы продали Газпром немцам ?
Россия -Русь
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Гость248947
Тогда зачем вы жалуетесь на Украину, что она в Крым воду не подает. О каких то заявлениях в ООН . Крым ваш, а вы Украину обвиняете в катастрофе на вашем полуострове . Странно .
Ну так украине ведь не западло жаловаться на ахрессорский "Газпром" и клянчить транзит ахрессорского газа через убитую ГТС украины. А предъявление за дамбу на Днепре, укры типично отвечают -"А нас за що?" крым наш, Бендера петух ваш.Что не так?
Россия -Русь
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Гость248947
Какие объекты в Крыму были проданы пиндосам ?
Бывший в 2005-2006 году премьером, а с 2007-<цензура> по 2009-й – министром обороны Украины Юрий Ехануров сделал неожиданное признание."Я продавал Крым американцам", – заявил он.
"На один из участков шельфа у Крымского побережья был объявлен тендер. Его открыто и прозрачно выиграла фирма Vanco International. И если бы они тогда, как обещали, в 2009 году дали первый газ с шельфа, то сейчас в Крыму не было бы ни одного российского военного", – рассказал экс-министр обороны.
Гость248871
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уж ,что абсолютно точно,так это то ,что бандеро-нацистским Крым никогда не был и не будет!
Гость250032
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Гость242361
такие заявления просто показывают что их автор знает где Россия только по географической карте мира.
тебя сразу на <цензура> послать или через время? Дебил ты <цензура>!
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