Российские школьники триумфально победили на Азиатской олимпиаде по физике

Дети забрали абсолютно все главные победные места

Впервые в истории Азиатской олимпиады по физике победителями во всех номинациях стали представители одной страны. Российские школьники установили абсолютный рекорд. Об этом сообщает телеграм-канал "Большая перемена РФ".

Ученики всего забрали 8 золотых медалей. В состав команды вошли семь москвичей и один школьник из Санк-Петербурга, указывается в сообщении. 

Соревнования проходили в дистанционном формате с участием около 180 школьников из 23 стран.

Роман ИГНАТОВ

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