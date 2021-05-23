Оппозиционера охватила паника

Один из пассажиров рейса из Афин в Вильнюс рассказал, что происходило с задержанным Романом Протасевичем на борту самолета. Бывший главный редактор ТК Nexta буквально поменялся в лице, когда понял, что происходит.

Литовское издание Delfi пишет, что после внезапного поворота самолета один из пассажиров резко схватился за голову и начал в панике раскачиваться из стороны в сторону. Тогда никто не понял, чем было вызвано такое поведение. До этого момента в салоне все было спокойно: никаких конфликтов, драк и прочего, как заявляли ранее, не было. Только после приземления ситуация прояснилась.

В состоянии паники Роман Протасевич находился вплоть до того, как пилот корабля объявил о посадке. Когда самолет приземлился, туда сразу же поднялись минские правоохранители. Четырех человек – самого журналиста и находящихся рядом с ним пассажиров – вывели на взлетную полосу. Их обнюхали собаки, а оппозиционера отвели в сторону, вытряхнув все его вещи.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, в чем дело, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь", – сообщил очевидец.

В этот момент Протасевич выглядел спокойней, чем на борту самолета, но заметно дрожал. Рядом с ним все время стояли офицеры, которые после его задержали.

В Европе произошедший инцидент вызвал резкое возмущение. Ряд стран призвали к незамедлительному введению санкций против Белоруссии.

Напомним, сегодня, 23 мая, пассажирский самолет из Афин в Вильнюс развернули в 70-ти километрах от финальной точки назначения в Минск, расположенный на расстоянии примерно 140 километров. Приказ отдал лично Александр Лукашенко, на перехват отправили истребитель МиГ-29.