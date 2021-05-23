"Меня ждет смертная казнь": очевидцы рассказали о реакции Протасевича на разворот самолета на Минск

"Меня ждет смертная казнь": очевидцы рассказали о реакции Протасевича на разворот самолета на Минск
Фото: Augst / Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционера охватила паника

Один из пассажиров рейса из Афин в Вильнюс рассказал, что происходило с задержанным Романом Протасевичем на борту самолета. Бывший главный редактор ТК Nexta буквально поменялся в лице, когда понял, что происходит.

Литовское издание Delfi пишет, что после внезапного поворота самолета один из пассажиров резко схватился за голову и начал в панике раскачиваться из стороны в сторону. Тогда никто не понял, чем было вызвано такое поведение. До этого момента в салоне все было спокойно: никаких конфликтов, драк и прочего, как заявляли ранее, не было. Только после приземления ситуация прояснилась.

В состоянии паники Роман Протасевич находился вплоть до того, как пилот корабля объявил о посадке. Когда самолет приземлился, туда сразу же поднялись минские правоохранители. Четырех человек – самого журналиста и находящихся рядом с ним пассажиров – вывели на взлетную полосу. Их обнюхали собаки, а оппозиционера отвели в сторону, вытряхнув все его вещи. 

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, в чем дело, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь", – сообщил очевидец.

В этот момент Протасевич выглядел спокойней, чем на борту самолета, но заметно дрожал. Рядом с ним все время стояли офицеры, которые после его задержали.  

В Европе произошедший инцидент вызвал резкое возмущение. Ряд стран призвали к незамедлительному введению санкций против Белоруссии.

Напомним, сегодня, 23 мая, пассажирский самолет из Афин в Вильнюс развернули в 70-ти километрах от финальной точки назначения в Минск, расположенный на расстоянии примерно 140 километров. Приказ отдал лично Александр Лукашенко, на перехват отправили истребитель МиГ-29.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

гость
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Накосорезил-надо отвечать!
гость
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Он навалил еще в штаны 15 раз пока бежал в туалет и систему канализации вывел из строя.
Гость252141
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По делам его и мука...
Гостьmishkin.x
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ща начнет и всех и вся политрук бухарин , сдавать , лет чрез 5 по удо выйдет , а может и года три.
Гостьmishkin.x
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от слова Здорово всех сдать.
Гостьmishkin.x
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сомневаюсь я что это чудо продержится 15 лет , опять пойдёт на соглашение и всех здаст , это же либераст . какой из него Дзержинский .
Гостьmishkin.x
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15 лет , класс выедет под 40 лет с промытыми по новой башкой.
Людмила
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Испугался <цензура>!! А его блядюшка, типа "гражданка России"?
Гость-Киндзадза
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Вот чё то всё ж не знают спецслужбы о его деятельности!.. По предъявленным статьям ему максимум 13 лет светит, а раз так обо@@@@ся- значит за душонкой то шо то серьезное имеется! Не иначе, Родину продал, су@#<цензура>.
Гость 201345
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Гость248190
Вообще-то настоящий революционер и борец за народное счастье всегда готов заплатить за свои убеждения самой дорогой ценой, вплоть до жизни. А этот "борцун" от страха чуть не обделался прямо в самолете. Потому, что из него революционер - как из <цензура> пуля. Он - жалкая марионетка в руках польских спецслужб и сам прекрасно это знает. Вот почему на Западе поднялся истошный вой: там тоже прекрасно знают, что это пухлощекий мальчик, спасая свою шкуру, сдаст всех своих хозяев и подельников с потрохами.
Вот у вас Соловьев есть . Ну такой патЬриот! Все войну с западом ведет ! Смелый такой ! А расею то как любит. Ну правда из Италии он ее любит. И дети его сраные на сраную войну не пошли. В Европе учатся . А так да ! Патриот . И вы такой же ?
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