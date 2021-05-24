"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом

"Исполнил красиво": в России отреагировали на спецоперацию Лукашенко с самолетом
Александр Лукашенко. Фото: Пресс-службаpresident.gov.by/ru
Симоньян поддержала главу Белоруссии

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась в поддержку официального Минска на фоне недавней операции, в ходе которой белорусские власти задержали на территории республики основателя признанного в стране экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Напомним, 23 мая стало известно о том, что Протасевича задержали в аэропорту белорусской столицы, сняв с рейса Афины-Вильнюс. По информации источников, президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал приказ о перехвате пассажирского самолета, после чего в воздух подняли МиГ-29. Местные спецслужбы заявили, что авиакомпания, которая осуществляла перелет, обратилась к Минску, попросив обеспечить безопасность судна в воздухе из-за сообщений о минировании.

После приземления правоохранительные органы провели обыск на борту, проверив документы у пассажиров. Позднее Протасевича сняли с рейса. Журналиста задержали после экстренной посадки лайнера.

Новость прокомментировала и главный редактор RT Маргарита Симоньян, одобрившая действия белорусских властей. В своем телеграм-канале российская журналистка заявила, что не ожидала такого от Минска, и теперь чувствует зависть к республике.

"Никогда не думала, что я буду хоть в чём-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво", – выразила мнение Симоньян.

Один из очевидцев, летевших тем же рейсов в столицу Литвы, рассказал о реакции Протасевича на новость о развороте самолета. По словам мужчины, журналист сильно запаниковал и, схватившись за голову, принялся раскачиваться в кресле.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость250871
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Завидовать не нужно.......
Никто из Вас мизинца Маргариты не стоит......вякаете , как шавки подзаборные........идиоты.....
Гость248733
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Гость240493
И этот баран ты. Истребитель принуждает гражданский самолет к посадке. Диспетчеры угрожают взорвать самолет. Глава РЕНАЙРА сказал, что это первый случай в его жизни. Сегодня ЕС будет рассматривать этот случай, как акт государственного терроризма.
Ну ты и дебил...да ещё полный тупорылый дебил....уже есть доказательства,что самолёт сам сел и никто его не принуждал.Вот такие ублюдки,как ты, и разносят сплетни потом по миру.
Гость248695
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Все неруси у корыта из кожи вон лезут, чтобы показать себя кремлю "настоящими русскими".
Гость248426
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Российская фашистка - поздравляет белоруских фашистов! мило....
РОСОМАХА
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СИМОНЬЯН ТЫ ПАСКУДА ПОСЛЕДНЯЯ ! <цензура>!
Гость244209
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А какой Протасевич журналист или блогер???Теперь уже арестант!!!
Гость248101
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Гость247552
Сбегай у срацу пацалуй
вы, бандероголожопые - <цензура> пиндсов, уже давно отполировали ! 😁😁😁
Гость247775
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Респект президенту
Гость247697
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А что Симоньян это твой батька оказывается?.
Гость247658
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гнилая проститутка маргарита пиздисимоян
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