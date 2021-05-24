"Кончилось время договоров": россияне – о рассекреченных планах СССР передать Японии часть Курил

"Кончилось время договоров": россияне – о рассекреченных планах СССР передать Японии часть Курил
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеВ России резко отреагировали на сообщение японцев о "планах" СССР отдать Курилы
Документы опубликовало японское информагентство

Японцы рассекретили информацию о намерении Советского Союза расстаться с двумя Курильскими островами. Речь идет о Шикотане и Хабомаи.

По данным агентства Kyodo, которое опубликовало документы, СССР был готов пойти на такой шаг из-за сближения Китая и Японии. Москве нужен был мирный договор со Страной восходящего солнца.

Условием передачи островов, согласно документу, была гарантия ненападения от самих японцев и американских военных, чьи базы располагались на территории страны. При этом СССР не собирался отдавать Кунашир и Итуруп, на которые также претендовали японцы. Проект документа составили в августе 1972-го.

Однако этим планам не суждено было претвориться в жизнь – советские власти отказались от задуманного после того, как японцы заявили, что им нужны все четыре острова, отмечает сайт телеканала "360".

Новость о рассекреченных документах прокомментировали российские пользователи.

"В мире кончилось время договоров, а может его никогда и не было. Нельзя передавать территорию ни под какие "гарантии", "Япония захватывала часть Китая и что то добовольно не хотела отдавать", "И Слава Богу, что не подписали, знаем мы силу их подписей сейчас", "И что? По проекту этого договора на территории не должно быть военных баз стран, угрожающих СССР. А они есть. Так что опять облом, японские партнёры", "Обещали не расширять НАТУ... Ну и чё? Больше в верю-не верю ни играем",

пишут читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее в Японии возмутились предложением похоронить Ленина на Курилах. Подробности – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Дмитрий Степанович
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Фейк это и совсем не думали наши о передаче земли японцам..! Специально придумывают и подстрекают "япошки" чтобы был повод отжать эти земли врете ничего у вас япошек не получится..!
наблюдатель
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Косоглазым нужно думать куда бежать! Японский апокалипсис приближается. Будет огромный "буль-буль" и все японские остравы за несколько минут погрузятся в воду! Навсегда!!!
Гость239592
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крым наш
вы уже крым оставили,и донбасс скоро уйдёт!
Сделай перепись зубов в своей черной пасти!!!!!
крым наш
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Гость233951
Не толко острова а в придачу владивосток оставите
вы уже крым оставили,и донбасс скоро уйдёт!
Гость233951
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Не толко острова а в придачу владивосток оставите
Дмитрий
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Это задумали предатели Родины типа Шеварнадзе и Горбачева за деньги 30 сребренников..!
Гость242773
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"Больше в верю-не верю ни играем" - жизнь заставит сыграешь.
Гость244006
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Япония больше потеряет чем приобретет .Зачем это вопрос поднимать столько времени.Это не решаемое .Это земля полита кровью ее защитников от японских интервентов во время войны с Японией.Это плата за кровь и нет рахговора. Не надо было нападать .....
СтарЫй
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Пусть радуются, что товарищ Сталин им остров Хоккайдо сохранил, а не ополовинил.
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