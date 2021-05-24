Погода непредсказуема, поэтому спешить не нужно

Некоторые огородники, обрадовавшись теплой погоде, уже поместили сеянцы помидоров в теплицы и открытый грунт. Однако, чтобы не погубить рассаду и не потерять будущий урожай, стоит знать точное время посадки томатов на грядки.

Предугадать майскую погоду сложно, ведь несколько дней может царить зной, потом внезапно станет холодно, а то и заморозок ударит или снег выпадет. Поэтому важно не спешить.

Есть шанс определить, когда следует отправлять кустики на постоянное место, по нескольким признакам. В этом помогут другие растения и земля.

КАК УЗНАТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПОСАДКИ ПОМИДОРОВ НА ОТКРЫТЫЕ ГРЯДКИ

Не ошибется тот, кто выйдет на огород, копнет немного почвы и, взяв комок в ладонь, сожмет его. Если земля слиплась, пора для высадки томатов не пришла. Если же она рассыпалась в руке, можно смело отправлять рассаду на постоянное место.

Точнее укажет правильное время для высадки помидоров на открытые грядки шиповник. Когда он зацветет, тогда и не опасно это делать.

Поможет и наблюдение за сиренью. Если на ней появились цветы, то сажать томаты не опасно, однако так, чтобы можно было накрыть их парником или натянутым на дуги агроволокном.

Наиболее подходящими для высадки помидоров на открытые грядки будут четыре дня в конце весны и целых двенадцать в первом летнем месяце. Согласно лунному календарю, можно делать это 24, 25, 28 и 29 мая, а также 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 , 19, 20, 21 и 22 июня.

Ранее стало известно, как вырастить много томатов в "окопе". Достичь желаемого результата, можно используя ленивый способ,



Также были названы способы эффективного полива помидоров. Чтобы вырастить много вкусных плодов, надо соблюдать определенные хитрости