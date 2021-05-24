Белорусские власти задержали россиянку вместе с Протасевичем в Минске - СМИ

Белорусские власти задержали россиянку вместе с Протасевичем в Минске - СМИ
Фото: Ulf Mauder/ dpa/ www.globallookpress.com
Правоохранители сняли с рейса 23-летнюю студентку вильнюсского университета, утверждает источник

Правоохранительные органы Белоруссии могли задержать вместе с основателем признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta девушку журналиста Романа Протасевича, которая 23 мая находилась вместе с ним на борту самолета рейса Афины-Вильнюс.

Напомним, судно приземлилось в Минске в экстренном порядке из-за поступившей информации о минировании. Позднее данные не подтвердились. Также стало известно, что с рейса сняли Протасевича. Блогеру грозит до 15 лет заключения за несколько уголовных статей, включая "организацию массовых беспорядков".

Как сообщает телеграм-канал местного правозащитного центра "Весна", не зарегистрированного официальным Минском, вероятнее всего, вместе с Протасевичем задержали его девушку.

"Девушка Протасевича, скорее всего, тоже задержана", – сообщает сообщает источник.

Канал "Беларусь 1" также заявил, что вместе с блогером на борту самолета находилась девушка, имеющая российское гражданство, которая работает в "Белсате", польском телеканале, вещающем в республике. Согласно приведенным данным, она сфотографировала Протасевича в минском аэропорту и направила фото другому блогеру, из-за чего правоохранительные органы решили устроить дополнительную проверку документов.

По информации "Би-би-си", речь идет о гражданке РФ Софье Сапеге, 23-летней студентке Европейского государственного университета в Вильнюсе. Представители высшего учебного учреждения подтвердили журналистам информацию о задержании девушки, заявив, что после снятия с рейса в Минске 23-летняя Софья не выходила на связь.

Егор МАЛКОВ

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Гость249027
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Гость231437
Эта с позволения сказать Россиянка давно уже не Россиянка а такое-же продажное чмо как и ее дружок которому хорошая отсидка светит. Пусть готовится передачки носить этому борцуну за западные идеалы, если саму не посадят, хотя наверняка этого достойна.
Прежде чем комментировать свои мысли - вспомни: Не суди, да не судим будешь! Это для всех без исключения!
Гость239831
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А если бы она призывала отстреливать семьи силовиков из США ? Что бы с ней стало ?!
Человек
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Зомби страна, зомби люди. Или нелюди?!
Гость248375
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Таких крыс надо лишать российского гражданства, чтобы они после приебалтийских университетов не ехали рзавливать РФ и РБ!
Гость243980
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Есть справедливость на земле. Гадил, врал, призывал к беспорядкам и забастовкам. Придется ответить. И не надо кричать, что это вопиющее событие. Не так давно Украина посадила белорусский самолёт и арестовала человека. Никто из западных стран не осудил эти действия.
Гость246280
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Гость247076
15 лет ... все эти 15 западные правозащитники будут стаями нападать на батьку ... лучше расстрелять ,террориста , он этого заслужил , ведь проходит по 2 расстрельным статьям через 3 дня все забудут ...
Расстреливать это конечно перебор, но жалеть Иуд тоже не следует.
Гость247076
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15 лет ... все эти 15 западные правозащитники будут стаями нападать на батьку ... лучше расстрелять ,террориста , он этого заслужил , ведь проходит по 2 расстрельным статьям через 3 дня все забудут ...
Гость247056
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Гость245267
Молодым наука...Не ройте яму стране,где вы родились ...Рано или поздно попадёте в неё сами,но сочувствия вам не будет.Испокон веков презираются продажные предатели,подобно Иуде из Искариота...
Я в СССР родился!!!
Ну ка,клоун, поясни, что я должен делать с ращного рода "незалежными"???
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Гость247056
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Кент
Есть перерывы. У тебя тоже по всей видимости есть перерывы.
Я в СССР родился!!!
Ну ка,клоун, поясни, что я должен делать с ращного рода "незалежными"???
Гость245267
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Молодым наука...Не ройте яму стране,где вы родились ...Рано или поздно попадёте в неё сами,но сочувствия вам не будет.Испокон веков презираются продажные предатели,подобно Иуде из Искариота...
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