Помогут малоизвестное и хорошо знакомое средства

Осталось неколько дней, и весна закончится, начнется лето. Томаты будут расти активнее, зацветут, и в это время неплохо было бы позаботиться о растениях, чтобы в будущем собрать урожай побольше. Это реально сделать, если правильно обрызгать кустики.

Для этого подойдут как малоизвестное, так и хорошо знакомое средство. Благодаря их применению увеличится количество завязей, вкусных помидоров станет намного больше и созреют они быстрее.

ЧЕМ ОБРЫЗГАТЬ ЦВЕТУЩИЕ ТОМАТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАССЫ ПЛОДОВ

Можно использовать продающийся в садовых магазинах "Ультарамаг Бор" – как в порошке, так и в ампулах. Это средство вызывает хороший рост цветков, они не опадают, а само растение лучше защищено от инфекций.

Для приготовления раствора нужно влить содержимое одной ампулы в 10 л воды и размешать. Туда же добавить стакан молока, немного жидкого мыла и 30 капель йода.

Этим раствором следует тщательно опрыскать каждый куст, чтобы он попал на все листья и стебли. Делать это надо в пасмурную погоду или вечером, иначе растение получит ожог.

Кроме того, подойдет борная кислота, которую можно приобрести в аптеке. В 10 л воды надо всыпать 2 г этого порошка. Чтобы гранулы быстрее растворились, можно их сначала опустить в небольшое количество теплой жидкости. Полученной смесью тоже следует хорошенько обработать помидоры.

Через двое суток после опрыскивания нужно оборвать на кустах нижние листочки, причем маленькие – полностью, а большие – наполовину. Это обеспечит растениям необходимый приток воздуха и убережет их от болезней.

Эти действия обеспечат быстрый рост помидоров. Плоды созреют в таком количестве, что их будет некуда девать.

Ранее сообщалось, что нельзя сажать рядом с помидорами в теплице. Соседство нежелательно, так как томатам могут нанести ущерб вредители и болезни, свойственные некоторым культурам.

Также "Утро.ру" писало, как не остаться без помидоров. Есть мелочь, от которой зависит величина урожая томатов.