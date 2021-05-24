Одни испытают большую радость, другие будут страдать

Скоро во Вселенной откроется коридор затмений. Это необычное небесное явление окажет влияние на некоторые знаки зодиака.

Днем 26 мая случится лунное затмение. За ним в России смогут наблюдать только в Хабаровском и Приморском краях, на Камчатке, Чукотке и близких к ним территориях, другим жителям нашей страны это не удастся.

На 20 минут Луна полностью окажется в тени Земли. Этот момент ее вряд ли получится рассмотреть, так как, по прогнозу синоптиков, ожидается дождь и сильная облачность.

Начнется затмение, когда в Москве будет 12:50. Закончится в 14:50 мск, отметил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" ученый Евгений Зубко.

Спустя две недели – 10 июня – последует солнечное затмение. Луна полностью закроет Солнце.

В этот период у многих будет переменчивое настроение. Одни испытают большую радость, другие будут много волноваться и страдать.

Сильнее всего отразится происходящее на Близнецах и Стрельцах. Особенно повлияет и на тех, кто родился в даты за три дня до и спустя три после одного или другого затмения, предупредила астролог Анастасия Широкова.

По ее словам, тяжело придется Рыбам и Девам. Им предстоит пережить значительные потрясения.

Овнов, Львов, Весов и Водолеев ждет благоприятное время. Рожденным под этими знаками зодиака удастся получить хороший заряд бодрости, порадовала специалист.

Будут и такие, кто не ощутит на себе влияния коридора затмений. Это Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги, перечислила астролог.

Во время затмений случаются перемены в жизни людей и всего человечества. Ответственность и каждого в отдельности, и всех сразу "возрастает в разы", добавила Широкова в комментарии "Пятому каналу".

И посоветовала с 26 мая по 10 июня воздержаться от эмоций, обдумывать свои действия. Если следовать этим рекомендациям, негативного влияния коридора затмений удастся избежать.

Ранее астрологи назвали самые несчастливые знаки зодиака. Трем окажется тяжелее всего достичь внутренней и внешней гармонии.