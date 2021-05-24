Центр столицы приводят в порядок в рамках проекта "Благоустройство-2021"

Современный мегаполис – это город, где не только кипит деловая жизнь, но и где комфортно жить и проводить свободное время. Поэтому в Москве много внимания уделяется ее внешнему облику: сохранению исторических памятников и созданию комфортной жилой среды.

В этом году основные работы по благоустройству запланированы в спальных районах города. Но и исторический центр не забыт. В частности, в ближайших планах – облагородить Дмитровский переулок, который связывает Большую Дмитровку и Петровку.

"Сворачивая в этот переулок, москвичи словно переносятся на несколько лет назад. Узкие тротуары, отсутствие малых архитектурных форм, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне не комфортными. Особенно на контрасте с благоустроенными соседними улицами",

– посетовал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

После реконструкции Дмитровский переулок станет местом, комфортным для прогулок. Как и сейчас, автомобильное движение по нему останется односторонним, но зона для пешеходов будет шире. Здесь установят красивые фонари в историческом стиле. На случай дождей улучшат водосточную сеть. Для автомобилистов устроят парковочные карманы, для велосипедистов – велопарковки.

Еще одна зона, которую благоустроят этим летом, – пространство вокруг флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке. Здание центра, весьма востребованного у москвичей, обновили в прошлом году. Сейчас займутся прилегающей территорией: обновят тротуары, сделают парковку.

Вокруг облагородят газоны, разобьют клумбы, высадят кустарники. Освещать пространство будут красивые энергосберегающие фонари. Поэтому у центра "Моя работа" на Шаболовке будет приятно погулять после решения столь важных вопросов, как профтестирование, трудоустройство или регистрация статуса индивидуального предпринимателя.

Ранее стало известно о том, какие изменения коснутся в скором времени участки поймы реки Чермянки, улицу Красная Пресня, Ленинский проспект и др. Решения о том, что нужно сделать во дворах столичных домов, власти принимают вместе с населением.