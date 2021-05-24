Пилоты Ryanair повернули самолет в Минск под угрозой применения огня - эксперт

Пилоты Ryanair повернули самолет в Минск под угрозой применения огня - эксперт
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.globallookpress.com
Пилоты решили идти на посадку только после последнего предупреждения, считает аналитик

Экипаж пассажирского лайнера компании Ryanair, самолета, на борту которого находился основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta, до последнего пытался уйти от вылетевшего на перехват истребителя. Такое мнение озвучил независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Напомним, лайнер совершил 23 мая экстренную посадку в столице Белоруссии после угрозы о минировании. Позднее с рейса сняли основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича.

По словам специалиста, пилоты развернули самолет уже под угрозой истребителя – оставалось всего десять минут пути (73 километра), в то время как расстояние до литовской границы составляло лишь 30 километров. 

Так, Лукашевич сослался на информацию сервиса портала FlightRadar по отслеживанию положения судна в реальном времени, заявив, что во все предыдущие рейсы пилоты шли на снижение с крейсерского эшелона еще за 177 километров до Вильнюса. В этот же раз они двигались без снижения скорости. По словам авиаэксперта, приведенные факты говорят о том, что экипаж пытался уйти от преследовавшего их истребителя, повернув назад лишь за две минуты до границы Литвы.

Специалист выразил уверенность в том, что пилот МиГ-29 получил разрешение открыть огонь в случае отказа выполнять требование о посадке, чем, уверен эксперт, в итоге и воспользовался. Экипаж перед самым пересечением литовской границы принял решение о развороте, пишет Лукашевич на своей странице в "Фейсбук".

Ряд СМИ ранее сообщили, что белорусские спецслужбы задержали вместе с Протасевичем 23-летнюю россиянку Софью Сапегу, студентку вильнюсского университета.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость240493
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Гость247052
Ты такой же эксперт как и Лукашевич. Всё на домыслах и придумках. Про ракеты сам придумал или подсказал кто? Белорусы пишут, что решение о посадке принял экипаж. Сам...
Брехня. Истребитепь-перехватчик принудил, диспетчер угрожал взорвать ГРАЖДАНСКИЙ самолет. Это международный терроризм. Сегодня экстренная замена повестки заседания ЕС. Позор на весь мир. Вранье про бомбу в самолете из той же оперы. Вот такой уровень принятия решения. Последствия впереди. Это сделал российский дружбан.
Гость242361
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Гость240630
Садить самолет под прицелом ракеты воздух-воздух, совсем у Лукашенко кукуха поехала.
ты в самолёте исполнял роль ракеты?
Гость247052
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Гость240630
Садить самолет под прицелом ракеты воздух-воздух, совсем у Лукашенко кукуха поехала.
Ты такой же эксперт как и Лукашевич. Всё на домыслах и придумках. Про ракеты сам придумал или подсказал кто? Белорусы пишут, что решение о посадке принял экипаж. Сам...
Витёк
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Гость240630
Садить самолет под прицелом ракеты воздух-воздух, совсем у Лукашенко кукуха поехала.
Самолёт сажают, а не садят - это не морковка !
Гость239022
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Гость240630
Садить самолет под прицелом ракеты воздух-воздух, совсем у Лукашенко кукуха поехала.
алло, это предположение эксперта
ты сам больной кукухой? может ты и на основании предположений и в суд заявление напишешь? ты нормальный?
вы больные какие то совсем стали
Гость240630
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Садить самолет под прицелом ракеты воздух-воздух, совсем у Лукашенко кукуха поехала.
Гость246853
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Фашист и террорист Лукашенко ответит по полной— увидим в клетке Гааги!!!!! Доигрался и своего дружка посадил под нож— Путин, кто твой друг????
Серж
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задержали и правильно и сделали!
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