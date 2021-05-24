Церковные праздники в июне 2021 года

Церковные праздники в июне 2021 года
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
О тех святых, кому молиться в первый месяц лета – в материале от "Утро.ру"

В июне православные будут отмечать четыре основных церковных праздника. В их число входят Вознесение Господне, суббота Троицкая, день Святой Троицы и Петров пост.

1 июня

В первый летний месяц православные чтят память благоверного великого князя Димитрия Донского. Также в этот день вспоминают священномучеников Патрикия Прусского, Акакия, Менандра и Полиена.

2 июня

Второго июня празднуют обретение мощей святителя Алексия, который был митрополитом Московским и всея России. Кроме того, в среду молятся мученикам Фалалею, Александру и Астерию.

3 июня

В этот день христиане молятся владимирской иконе Божией Матери. Праздник появился в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея.

4 июня

Четвертого июня чтят память мучеников Василиска и Иоанна, князя Сербского. Также в пятницу вспоминают новгородского чудотворца Иакова Боровичского.

5 июня

Пятое июня – обретение мощей святителя Леонтия, который был епископом ростовским. В этот день чтут святителя Михаила, преподобного Паисия Галичского и преподобную Евфросинию.

6 июня

Вспоминают преподобных Симеона Столпника и Никиту Столпника Переяславского, а также блаженную Ксению Петербургскую.

7 июня

Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июня

Православные чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, а также мученика Георгия Нового. Обретение мощей преподобного Макария – чудотворца и игумена Калязинского.

9 июня

День памяти праведного Иоанна Русского, священомученика Ферапонта, преподобных Ферапонта Белозерского и Ферапонта Монзенского.

10 июня

Десятого июня празднуется Вознесение Господне. Это великий двунадесятый церковный праздник. В этот день проводятся богослужения в храмах. Кроме того, принято вспоминать усопших.

11 июня

День памяти преподобномученицы Феодосии девы, блаженного Иоанна и святителя Луки.

12 июня

Православные вспоминают преподобного Исаакия исповедника – игумена обители Далматской.

13 июня

День памяти апостола от 70-ти Ерма.

14 июня

В этот день люди, исповедующие православие, чтят мучеников Иустина Философа, Иустина Римского, Харитона, мученицу Хариту, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.

15 июня

Обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской. 

16 июня 

День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы. В этот день произошло перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в столицу.

17 июня

Обретение мощей священномученика Петра – архиепископа Воронежского.

18 июня

Христиане поминают священномученика Дорофея и благоверного новгородского князя Феодора Ярославича. Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы – словецких чудотворцев.

19 июня

19 июня празднуется Троицкая суббота. Православные также называют этот день Вселенской родительской субботой. Принято посещать захоронения родственников и поминать их добрым словом.

20 июня      

День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник появился в честь прихода Святого духа к апостолам и деве Марии на 50-тый день после воскресения Иисуса Христа.

21 – 27 июня

В этот период отмечается Троицкая седмица. Данная неделя начинается с Духова дня, который наступает сразу после Троицы. Разрешается не соблюдать поста в среду и пятницу.

28 июня

Начало Петрова поста. В это время принято вспоминать апостолов Петра и Павла. Закончится пост 11 июля.  

29 июня

Второй день поста. 29 июня православные чтят преподобных Тихона Медынского и Тихона Луховского. В этот день перенесли мощи святителя Феофана Затворника Вышенского.

30 июня

Третий день поста. Вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на июнь 2021. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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