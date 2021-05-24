На сайт предварительного голосования "Единой России" напали хакеры

Все DDoS-атаки успешно блокируются

Злоумышленники пытаются помешать проведению предварительного голосования партии "Единая России". Они организуют кибератаки на сайт PG.ER.RU. Однако все такие попытки успешно отражаются, пользователям ничего не угрожает. Об этом заявил руководитель IT-проектов "ЕР" Вячеслав Сатеев.

По его словам, количество запросов с различных IP-адресов в ходе DDoS-атаки превысило 15 тысяч в секунду. Техподдержка совместно со специалистами Ростелекома их блокирует. Возможные сбои в работе сайта будут устранены в ближайшее время, сообщил Сатеев.

Вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов, со своей стороны, заверил, что специалисты видят все атаки и блокируют.

"Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает",

– подчеркнул Ляпунов.

Электронное предварительное голосование по кандидатурам, претендующим на включение в партийные списки на выборах различного уровня, стартовало 24 мая 2021 года. Оно продлится до 30 мая.

Накануне масштабной ddos-атаке подвергся сайт "Единой России", а на сайте предварительного голосования фиксировались попытки хакеров найти уязвимые места в защите. Системы безопасности сработали четко, тысячи IP-адресов злоумышленников были заблокированы.