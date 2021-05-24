Трансляции марафона "Новое Знание" посмотрели 40 миллионов человек

У тех, кто что-то пропустил, есть возможность увидеть мероприятие в записи

Интерес к трехдневному просветительскому марафону "Новое Знание", проходившему с 20 по 22 мая в разных городах России, оказался огромным. Трансляции мероприятий в интернете набрали более 40 млн просмотров, подсчитали организаторы.

"Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тысяч подключений было совершено из школ",

– приводит данные ТАСС. Слушатели не только внимательно следили за выступлениями спикеров, но и активно участвовали в дискуссиях: за время марафона спикерам, в числе которых были крупнейшие ученые, государственные деятели, топ-менеджеры, артисты, поступило более 21 тыс. вопросов.

Марафон "Новое Знание" проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. За мероприятиями можно сбыло наблюдать онлайн. Теперь прошедшие лекции, интервью и мастер-классы можно будет посмотреть в записи на сайте и соцсетях российского общества "Знание".

По итогам марафона было решено, что теперь "Новое Знание" станет ежегодным событием.