Помогут ингредиенты, которые есть практически у каждой хозяйки

Сорняки – одна из главных головных болей огородников. Существуют разнообразные методы, как бороться с нежелательной растительностью на участке. Однако далеко не все способы являются действенными. Расскажем, какие средства точно избавят вас от проблемы.

Вам понадобятся вода, любое средство для мытья посуды, уксусная кислота и соль.

Как приготовить раствор

Возьмите большую кастрюлю. Добавьте в нее три столовые ложки воды, две капли бытовой химии, пол столовой ложки соли и одну столовую ложку уксусной кислоты.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте раствор настаиваться на 30 минут.

Для удобства перелейте раствор в небольшую бутылку.

Как правильно производить обработку

Перед тем, как начать поливать сорняки, убедитесь, что поблизости не растут плодовые культуры. Если такие растения все-таки есть, на время накройте их полиэтиленовой пленкой. Дело в том, что попадание раствора на посадки может ухудшить качество урожая.

Аккуратно обработайте те участки земли, на которых растут сорняки.

Через некоторое время после обработки результат будет налицо. Сначала дикорастущие растения начнут чахнуть, а после и вовсе погибнут. Те, кто уже прибегал к данному методу, говорят, что после встречи с раствором сорняки переставали появляться.

Ранее "Утро.ру" поделилось советами, как еще можно бороться с надоедливыми растениями. Избавиться от сорняков помогут сидераты, навоз и другие эффективные средства и методы.