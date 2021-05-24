В Сети высмеяли реакцию русофобов на фильм "Турист"

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В Telegram-канале "Медиасолдат" прокомментировали негативные
отзывы прозападных СМИ, выполняющих функцию иноагента и иностранных изданий,
которые выступили с негативными отзывами на фильм "Турист". Основной претензией
русофобских изданий является слишком позитивный образ российских инструкторов,
показанный в киноленте.
Русофобские слюни пятые сутки после премьеры "Туриста" в РФ брызжут во все стороны – по всем соцсетям и СМИ. Из каждого утюга народу снова впаривают, что "достойным людям" негоже смотреть пропаганду про хороших русских, ибо русские для каждого "цивилизованного homo sapiens" – всегда плохие,
– написал "Медиасолдат".
В то же время, автор Telegram-канал подчеркнул:
Девятое место в рейтинге популярных фильмов "Кинопоиска" наглядно демонстрирует, что у большинства мнение о фильме диаметрально противоположное.
Автор "Медиасолдата" иронично заметил, что создателям картины стоило бы отдельно поблагодарить "коллективные Медузы*, коллективных Ходорковских и навальнистов", поскольку их негативные отзывы имеют противоположный эффект и только помогают продвигать фильм.
Отлично работают! Чем больше грязи, тем выше рейтинг,
– заключил блогер.
Боевик "Турист", премьера которого в России состоялась 19 мая, транслируется во всех онлайн-кинотеатрах. В субботу кинолента о российских инструкторах, которым западные издания приписывают участие в "ЧВК Вагнера", заняла 9-е место в рейтинге самых популярных фильмов и сериалов по версии "Кинопоиска".
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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