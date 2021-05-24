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Самолет авиакомпании Lufthansa, который должен был вылететь из Минска во Франкфурт в 14:20 мск в понедельник, 24 мая, задерживается на неопределенное время. Как рассказали в аэропорту белорусской столицы, им пришло сообщение о минировании рейса LH1487.
"В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться",
– передает телеграм-канал РБК со ссылкой на источник в аэропорту Минска.
Накануне, 23 мая, в Белоруссии совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс, поскольку неизвестные сообщили, что борт заминирован. Угроза не подтвердилась, однако белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров – местного журналиста Романа Протасевича, обвиняемого в республике в экстремистской деятельности.
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