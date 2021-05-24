Багаж и пассажиров досматривают повторно

Самолет авиакомпании Lufthansa, который должен был вылететь из Минска во Франкфурт в 14:20 мск в понедельник, 24 мая, задерживается на неопределенное время. Как рассказали в аэропорту белорусской столицы, им пришло сообщение о минировании рейса LH1487.

"В этой связи на данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться",

– передает телеграм-канал РБК со ссылкой на источник в аэропорту Минска.

Накануне, 23 мая, в Белоруссии совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс, поскольку неизвестные сообщили, что борт заминирован. Угроза не подтвердилась, однако белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров – местного журналиста Романа Протасевича, обвиняемого в республике в экстремистской деятельности.