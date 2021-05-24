В это время опасно принимать серьезные решения

Период с конца мая по начало июня ознаменовано целым рядом астрономических событий. Так, 26 мая произойдет полное лунное затмение. Астролог Светлана Драган рассказала, от чего стоит воздержаться в это время, чтобы не навлечь на себя беду.

Астрономическое явление в большей части России придется на день. Так, в Москве лунное затмение можно будет увидеть в 14:14, а на Дальнем Востоке понаблюдать за ним станет возможно лишь вечером.

Впрочем, то время обострит все ситуации – люди начнут видеть их причины и ранее не заметные обстоятельства. При этом эмоции будут зашкаливать, поэтому нельзя 26 мая действовать – нужно набраться терпения, несмотря на то, что это будет сложно.

Астролог отметила, что в этот день будет не просто лунное затмение, на жизнь будут влиять и состояния планет, поэтому эффекта от каких-либо действий ждать не стоит. Лучше отказаться от покупок, инвестиций, вложений, кредитов, не нужно давать кому-то средства в долг.

Следить нужно не только за действиями и эмоциями, но и за словами. Некоторые люди будут особенно подвержены эмоциональному прессингу в это время, в ним нужно относиться терпеливо, отметила Драган в разговоре с "Москвой 24".

А вот родившиеся 26 мая и "соседние" даты, наоборот, будут весьма успешны в лунное затмение. У них появятся новые возможности. По словам астролога, стоит составить план по тому, как вы хотите раскрыться в ближайшем будущем. Если просто об этом подумать, то тогда ваши желания не сбудутся.

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