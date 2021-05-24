Полное лунное затмение 26 мая: что категорически нельзя делать

Полное лунное затмение 26 мая: что категорически нельзя делать
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/www.globallookpress.com
В это время опасно принимать серьезные решения

Период с конца мая по начало июня ознаменовано целым рядом астрономических событий. Так, 26 мая произойдет полное лунное затмение. Астролог Светлана Драган рассказала, от чего стоит воздержаться в это время, чтобы не навлечь на себя беду.

Астрономическое явление в большей части России придется на день. Так, в Москве лунное затмение можно будет увидеть в 14:14, а на Дальнем Востоке понаблюдать за ним станет возможно лишь вечером.

Впрочем, то время обострит все ситуации – люди начнут видеть их причины и ранее не заметные обстоятельства. При этом эмоции будут зашкаливать, поэтому нельзя 26 мая действовать – нужно набраться терпения, несмотря на то, что это будет сложно. 

Астролог отметила, что в этот день будет не просто лунное затмение, на жизнь будут влиять и состояния планет, поэтому эффекта от каких-либо действий ждать не стоит. Лучше отказаться от покупок, инвестиций, вложений, кредитов, не нужно давать кому-то средства в долг. 

Следить нужно не только за действиями и эмоциями, но и за словами. Некоторые люди будут особенно подвержены эмоциональному прессингу в это время, в ним нужно относиться терпеливо, отметила Драган в разговоре с "Москвой 24". 

А вот родившиеся 26 мая и "соседние" даты, наоборот, будут весьма успешны в лунное затмение. У них появятся новые возможности. По словам астролога, стоит составить план по тому, как вы хотите раскрыться в ближайшем будущем. Если просто об этом подумать, то тогда ваши желания не сбудутся. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как коридор затмений в конце весны повлияет на каждый знак зодиака. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей