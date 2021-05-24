В прессе появилось много статей, посвященных мероприятию

Видеоролики с марафона "Новое знание" получили большую популярность в интернет-пространстве. За несколько дней материалы набрали более 52 миллионов просмотров. Люди, которым не удалось лично поучаствовать в марафоне, просматривают записи мероприятия на официальном сайте. Зрители активно комментируют ролики и делятся ими в своих социальных сетях.



Как отметил глава АП России, в ближайшее время видеоролики отсортируют и создадут удобную картотеку с материалами для заинтересованных пользователей. Сергей Кириенко также добавил, что организаторы мероприятия будут активно общаться с заинтересовавшимися людьми с тем, чтобы определить, что интересно обществу и какие темы нужно поднимать в дальнейшем.

При этом всего за трое суток в российской и иностранной прессе, а также в соцсетях о мероприятии упомянули более 300 тысяч раз, пишет ТАСС.

Получившее широкий резонанс событие было проведено в восьми городах нашей родины, включая столицу и город на Неве. Марафон подготовили специалисты российского общества "Знание".