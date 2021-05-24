Членам венценосного семейства приходится нелегко

В Букингемском дворце с особым уважением относятся к соблюдению давних традиций. Так что представители прославленного семейства Виндзоров порой вынуждены исполнять самые причудливые предписания королевского этикета.



Оказалось, венценосным особам запрещено снимать пальто в общественных местах. Если дама королевских кровей позволит себе такую вольность, ее сочтут дурно воспитанной и невежливой. Мужчинам также на людях лучше оставаться в верхней одежде.

Также обитателям Букингемского дворца запрещено делать селфи. Члены королевского семейства любят лично общаться с простыми британцами, однако сделать снимок на память поданным не удастся – на это наложен строгий запрет, пишет местное издание Mirror.

А еще монаршим особам нельзя отправляться в опочивальню, пока сама королева Елизавета II не решила проследовать в объятия Морфея. Так что спать титулованным персонам приходится по расписанию королевы, отмечает "МИР24".

Любителям ходить в свободной летней одежде тоже пришлось бы нелегко в королевском дворце. Там мужчинам разрешено носить шорты только до восьми лет.

Кроме того, в каждую поездку представитель семейства обязан брать с собой комплект черной одежды. Если кто-то из венценосных особ скоропостижно отдаст Богу душу, родственники должны будут носить траур, при котором не обойтись без черного облачения.

К слову, недавно стало известно, что британская королева засекретила детали завещания покойного мужа принца Филиппа. Британцы подозревают, что внутри Букингемского дворца происходят финансовые манипуляции.