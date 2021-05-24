Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Активно развивающийся на территории нашей страны город высоких
технологий Иннополис приглашает зарубежные организации создать филиалы в Особой
экономической зоне "Иннополис". На данный момент на этой территории успешно
осуществляют свою трудовую деятельность более 200 компаний. Среди них известные
всем российским пользователям "Сбербанк", "Яндекс", "Тинькофф", "Росатом" и
другие организации.
Город высоких технологий находится на территории республики Татарстан. Как отметил замглавы правительства этого российского субъекта Роман Шайхутдинов, многие иностранные организации уже сейчас хорошо знакомы с Иннополисом. Теперь Особая зона приглашает компании стать резидентами данного образования в полном соответствии с установленными в нашей стране законами, пишет "Татар-информ".
При этом для резидентов ОЭЗ действует ряд привилегий. Так, эксперты помогут таким компаниям подобрать IT-специалистов в свой штат. В городе успешно функционирует престижный университет, студенты которого с радостью вступят в ряды сотрудников прогрессивных организаций.
Помимо этого, компаниям, которые пожелают стать резидентами данной зоны, помогут в открытии филиала юридического лица, а также предоставят особые условия на аренду офисных помещений. Также организации смогут принять участие в борьбе за гранты от многочисленных партнеров Особой экономической зоны.
Напомним, думские депутаты рассматривают проект закона, который обяжет ряд владельцев информресурсов создавать филиалы на территории нашей страны.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства