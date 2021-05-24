Такие компании получат ряд привилегий

Активно развивающийся на территории нашей страны город высоких технологий Иннополис приглашает зарубежные организации создать филиалы в Особой экономической зоне "Иннополис". На данный момент на этой территории успешно осуществляют свою трудовую деятельность более 200 компаний. Среди них известные всем российским пользователям "Сбербанк", "Яндекс", "Тинькофф", "Росатом" и другие организации.



Город высоких технологий находится на территории республики Татарстан. Как отметил замглавы правительства этого российского субъекта Роман Шайхутдинов, многие иностранные организации уже сейчас хорошо знакомы с Иннополисом. Теперь Особая зона приглашает компании стать резидентами данного образования в полном соответствии с установленными в нашей стране законами, пишет "Татар-информ".

При этом для резидентов ОЭЗ действует ряд привилегий. Так, эксперты помогут таким компаниям подобрать IT-специалистов в свой штат. В городе успешно функционирует престижный университет, студенты которого с радостью вступят в ряды сотрудников прогрессивных организаций.

Помимо этого, компаниям, которые пожелают стать резидентами данной зоны, помогут в открытии филиала юридического лица, а также предоставят особые условия на аренду офисных помещений. Также организации смогут принять участие в борьбе за гранты от многочисленных партнеров Особой экономической зоны.

Напомним, думские депутаты рассматривают проект закона, который обяжет ряд владельцев информресурсов создавать филиалы на территории нашей страны.