На чемпионате мира по хоккею сняли флаг России

На чемпионате мира по хоккею сняли флаг России
Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Латвия заменила триколор на символику ОКР

На чемпионате мира по хоккею произошел очередной инцидент с флагами. В этот раз в центре Риги, где проходит соревнование, власти убрали флаг России, заменив его символикой Олимпийского комитета России. 

Теперь на площади в столице Латвии развивается флаг ОКР, а не России. Это может быть связано с санкциями, введенными Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении России из-за допингового скандала, уточняет Delfi. 

Официальные причины пока остаются неясными. 

На произошедшее уже отреагировали в России. Так, Дмитрий Свищев заявил, что знает о запрете, касающегося символики во время крупных международных соревнований, но о запрещении использования триколора на территории города он слышит впервые. 

"Это является чистейшей наглостью и хамским поведением или провокацией. Так и здесь: либо это провокация властей Латвии, либо разгильдяйство организаторов, которые не смогли правильно прочитать решение CAS", 

подытожил политик в беседе с "Спорт-экспресс". 

Ранее также стало известно о смене государственного флага Белоруссии. Государственную символики заменили бело-красно-белым полотном. В действе лично принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис. 

Градоначальник объяснил, что замена флага была осуществлена в знак поддержки белорусских граждан после скандала с задержанием самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость247970
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Изгой страна третьего мира!
александр
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Понты, еще раз понты.
Гость232338
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А зачем его вообще вешали???
Ну что опять промолчим
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Гость231437
Ну что опять промолчим или как Лукашенко пинка под зад ихнему послу дадим чтобы впредь неповадно было.
За последние годы вернулось, как во времена Ельцина, крайне раздражающее ощущение стыда за руководство в Кремле. Даже не стыда, а брезгливости и отвращения от откровенной продажности, полного отсутствия даже тени самоуважения, соплей и слюнтяйства.
гость
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241411 оправдано будет вые6ать тебя в жо*пу козел вонючий и в сортире деревенском утопить, черт е6учий.
Гость247670
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Действия А.Г.Лукашенко вызывают только уважение за решительность в отстаивании интересов государства. Теперь Россия получила такую же, мягко сказать пощёчину, а где же реакция, пока тихо, ни ужели смолчат и утрутся. Ну тогда останется только в Российский флаг высморкаться.
Гость241411
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Видите ли, Россия при соплежуйном гаранте согласилась выступать под флагом ОКР, так что замена флага России на флаг ОКР в общем-то оправдана. А вот Белоруссия на замену своего флага не соглашалась, и реакция будет и жёсткой и справедливой. Прав был Черчиль, когда говорил, что тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор и войну.
гость
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239560 это не килька, та соображает, это шпротогоны - серуны, гоняют и серють от страха. Пургеноиды тупорылые.
Гость247656
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правильно и сделали. хоть флаг россии своей игрой позорить не будут!
Гость233791
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Просто весь мир уже понял, что русские - обычные терпилы. Любая зачуханная Латвия или Македония может вытереть о них ноги, а их выдающий Песков или Лавров выразит очередную озабоченность и попросят придерживаться дипломатического этикета.
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