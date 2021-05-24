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Конец мая и начало июля не порадует жителей столичного региона хорошей погодой. По прогнозам синоптиков, температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.
Более того, в местах пониженного рельефа температура может достигнуть отрицательных значений, сообщает РИА "Новости". Так, это может произойти в некоторых городах Подмосковья. Например, в Истре или Черустях.
Не исключены заморозки в начале июня в утренние часы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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