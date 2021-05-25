Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Реализацию "Северного потока – 2" обсудили по телефону
американский госсекретарь Энтони Блинкен и немецкий министр иностранных дел
Хайко Маас.
В разговоре американская сторона заявила об обеспокоенности строительством газопровода. О разговоре представителей США и Германии сообщила пресс-служба Госдепа США.
Жалобы американцев на "Северный поток – 2" рассмешили часть пользователей Сети.
"Спать ночью не могут, СП-2 их так тревожит, а ещё начальство давит и украина мозги компонсирует" "Что-то меня Гондурас беспокоит. А ты его не чеши!" – упражняются в остроумии читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, ранее США ввели новые санкции по "Северному потоку – 2", которые коснулись ряда компаний и 13 судов. Также в Госдепе заявили, что сделают все возможное, чтобы остановить строительство, напоминает RT.
Накануне стало известно, что "Академик Черский" замедлил работу по укладке труб газопровода. СМИ называют две возможные причины – подробности читайте в нашем материале.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства