"Спать ночью не могут": переживающие из-за "Северного потока – 2" американцы насмешили россиян

"Спать ночью не могут": переживающие из-за "Северного потока – 2" американцы насмешили россиян
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеВ Польше оценили потерю союзника в борьбе с "Северным потока-2"
Несмотря на новую порцию санкций, Москва не собирается останавливать строительство

Реализацию "Северного потока – 2" обсудили по телефону американский госсекретарь Энтони Блинкен и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

В разговоре американская сторона заявила об обеспокоенности строительством газопровода. О разговоре представителей США и Германии сообщила пресс-служба Госдепа США.

Жалобы американцев на "Северный поток – 2" рассмешили часть пользователей Сети.

"Спать ночью не могут, СП-2 их так тревожит, а ещё начальство давит и украина мозги компонсирует" "Что-то меня Гондурас беспокоит. А ты его не чеши!" – упражняются в остроумии читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, ранее США ввели новые санкции по "Северному потоку – 2", которые коснулись ряда компаний и 13 судов. Также в Госдепе заявили, что сделают все возможное, чтобы остановить строительство, напоминает RT.

Накануне стало известно, что "Академик Черский" замедлил работу по укладке труб газопровода. СМИ называют две возможные причины – подробности читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Хохлы -дегенераты
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Гость232472
Психбольные надевают на голову шапочки из фольги от пришельцев. У этого вместо фольги на голове кастрюля. Все про нее пишет. Даже переводчик в телефоне завел. А может его по голове лупят, так он в кастрюле ходит.
Хохлобыдло сменила кастрюли на фольгу?Дебилы, <цензура>..!))
Хохлы -дегенераты
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Гость234011
Татарская плеть висела на Красной площади. Где пистон? Или это Республика Татарстан?
Поскреби хохла , найдешь татарина. В 882 году князь Вещий Олег пришел в Киев из Новгорода и поставил р@ком хазар, нынешних хохлов. Обычно клеймили хазарским тавро коров ,свиней...хохлов..Ты уже набил себе хазарское тавро тризуб?
Хохлы -дегенераты
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Гость238472
та тi шо с видом дебильным с кастрюля визирати?
шо за дупомува вырывается из твоего хрюкальника?
Гость244006
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Сейчас в моду вошло хвастаться тем что было 450 лет тому назад.Но надо понимать что те события к вам лично ни какого отношения не имеют.Это были другие люди другое поколение другая жизнь и нравы.Вы живущие теперь по сравнению с людьми вообще ценности не имеете.Хвалиться тем чего может быть вообще не было на земле глупо.<цензура> история вся вранье сплошное.Надо иметь теперь и сейчас достоинство каждому живущему на земле <цензура> мы считаемся цивилизованной расой пережившей каменный век.Но попадаются изредка такие которые только что слезли с дерева.Видно очень долго времени природа потратила на них..
Гость244006
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Что бы добиться коммерческой выгоды Америка идет на такие варварские дела как убийства подлог издевательства все подлости ради выгоды Убийства детей Донбасса террор России выставление в дураках своих партнеров по Евросоюзу и так далее. Ни каких моральных качеств это такая дикость и варварство просто не вериться что живем в 21 веке.Это продолжение Дикого Запада когда за клочок земли убивали тысячи индейцев и детей и стариков.Тот же метод хотя прошел не один век.
Гость232472
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Гость238472
та тi шо с видом дебильным с кастрюля визирати?
Психбольные надевают на голову шапочки из фольги от пришельцев. У этого вместо фольги на голове кастрюля. Все про нее пишет. Даже переводчик в телефоне завел. А может его по голове лупят, так он в кастрюле ходит.
Гость234011
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Гость248102
Это для тебя, чудак, памятная дата - спишь и видишь. Хотя Москву не раз сжигали, а все равно отстаривалась. А тому кто сжигал - потом пистонок во все места вставляли, хватало надолго. Так что с победами все в порядке. Вот ты тож по пистонке соскучился - жить, видно, без нее скучно.
Татарская плеть висела на Красной площади. Где пистон? Или это Республика Татарстан?
Гость238472
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Гость233935
Какой то набор знаков из разных алфавитов ....
вучi мову
для балаканя со свиняками треба
Гость233935
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Гость238472
та тi шо с видом дебильным с кастрюля визирати?
Какой то набор знаков из разных алфавитов ....
Гость из Сочи
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Гость247763
Стесняюсь спросить.
3 июня юбилей и памятная дата. 450 лет с того момента как войска хана Давлет-Гирея сожгли Москву.
Интересно как там насчет победобесия?
А ты 6 мая отпраздновал 335 лет со дня выкупа Россией Киева у поляков за 146000 рублей? Не случись этого Киев никогда не стал бы "Матерью городов русских". Хотя в любом случае в конце 18 века вместе с Польшей вошел бы в состав Российской Империи.
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