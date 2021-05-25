Несмотря на новую порцию санкций, Москва не собирается останавливать строительство

Реализацию "Северного потока – 2" обсудили по телефону американский госсекретарь Энтони Блинкен и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.



В разговоре американская сторона заявила об обеспокоенности строительством газопровода. О разговоре представителей США и Германии сообщила пресс-служба Госдепа США.

Жалобы американцев на "Северный поток – 2" рассмешили часть пользователей Сети.

"Спать ночью не могут, СП-2 их так тревожит, а ещё начальство давит и украина мозги компонсирует" "Что-то меня Гондурас беспокоит. А ты его не чеши!" – упражняются в остроумии читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, ранее США ввели новые санкции по "Северному потоку – 2", которые коснулись ряда компаний и 13 судов. Также в Госдепе заявили, что сделают все возможное, чтобы остановить строительство, напоминает RT.

Накануне стало известно, что "Академик Черский" замедлил работу по укладке труб газопровода. СМИ называют две возможные причины – подробности читайте в нашем материале.