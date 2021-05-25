Продать подороже: эксперт предупредил россиян об уловках фармацевтов

Продать подороже: эксперт предупредил россиян об уловках фармацевтов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Терапевт рассказал, чем следует руководствоваться при покупке нужных лекарств

Каждый хороший продавец стремится помочь покупателю в выборе товара. Таким образом можно воспринимать и фармацевтов в аптеках. Однако если сотрудник с настойчивостью предлагает вам лекарство, которое не прописывал доктор, то, вероятнее всего речь идет об уловке. Такое заявление сделал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В реалиях рыночных отношений, напомнил специалист, фармацевт является еще и продавцом, которому необходимо увеличить средний чек. Вполне естественно, что сотрудник аптеки стремится продать более дорогой препарат или же увеличить сумму, предложив больше лекарственных препаратов. Однако не стоит полагаться на его экспертное мнение – полагайтесь на рекомендации врача. Ведь речь, напомнил Хухрев, идет не только о трате денежных средств, но и о здоровье.

Как правило, фармацевт не знает, какие мысли посещали врача, когда последний выписывал лекарство. Пациенту же следует руководствоваться простым правилом: брать только то, что прописал доктор.

Исключение составляют только дженерики – лекарственные препараты, аналогичные нужным вам медикаментам по химическому составу. Для их поиска лучше заранее воспользоваться Интернетом и проверить название действующего вещества исходного лекарства, сообщает "Спутник".

"Если по составу и по стране производства все совпало, то можно", – заявил Хухрев.

Ранее эксперт Алиса Хамова рассказала об уловках продавцов, которые используют хитрые методы для того, чтобы заставить покупателей приобрести ненужные товары или увеличить сумму. Не всегда помогает и современное оборудование с мониторингом и электронными весами.

Егор МАЛКОВ

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