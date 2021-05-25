Политик напомнила, на что нужно обратить внимание мамам и папам

C 1 июля в России начинает действовать обновленная система государственной поддержки для граждан с детьми. Помощь окажут беременным, неполным семьям и семьям с детьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о том, как получить средства вовремя и в полном объеме.

Эксперт напомнила, что выплата для несовершеннолетних возрастом от 8 до 17 лет имеет адресный характер и направлена на оказание поддержки нуждающимся семьям, а также тем, кто оказался в непростой ситуации.

Специалист также отметила, что рассчитывать на поддержку могут те семьи, где средний доход на человека не превышает уровня прожиточного минимума в субъекте – каждый регион устанавливает свой показатель.

Святенко напомнила, что срок действия указанной государственной поддержки составит один год. Для повторного получения необходимо вновь подать заявку – сделать это можно на портале Госуслуг или через региональные социальные службы, пишет "Парламентская газета".

Святенко подчеркнула, что речь идет о поддержке, которую государство оказывает в заявительном порядке. Поэтому те, кто желает воспользоваться услугой, должны уже сейчас подать заявление. В противном случае 1 июля можно не дождаться необходимой выплаты.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил за сокращение государственной поддержки для россиян, владеющих двумя домами или двумя автомобилями. Российский госслужащий выразил уверенность, что такие меры позволят сократить в стране бедность в два раза.



