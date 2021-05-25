Местные пляжи покрылись масляной пленкой

В Черном море у побережья Туапсе Краснодарского края произошел разлив нефтепродуктов. Это подтвердили в региональной межрайонной прокуратуре, сообщает "Интерфакс". Идет операция по ликвидации последствий ЧП. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

Тревогу накануне забили местные жители. Они сообщили в соцсетях, что Черное море в районе Туапсе Краснодарского края стало действительно черным: вода изменила цвет и покрылась маслянистой темной пленкой. С понедельника, 24 мая, по побережью разносится едкий химический запах. Очевидцы сразу предположили, что где-то поблизости произошел разлив нефтепродуктов, передает издание "Живая Кубань".

На видео кадрах, опубликованных в телеграм-канале Hue, видно, как волны несут на берег нефть. По словам автора, никаких работ по ликвидации ЧП, по крайней мере, в районе "дикого" пляжа в Приморском районе Туапсе в тот момент не велось. По его мнению, нефтепродукты могли попасть в море во время заправки судна.

Экстренные службы региона отреагировали на сообщения в соцсетях. Специалисты взяли пробы воды, будет проведена экспертиза.

"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку",

– сообщили "Кубанским новостям" представители регионального надзорного ведомства во вторник, 25 мая. Информации о площади нефтяного пятна пока нет.

Как сообщили в мэрии города, нефтепродукты попали в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора, передает РИА "Новости".

Сейчас идет операция по ликвидации последствий ЧП. Нефтяные пятна обрабатываются абсорбентом. О масштабах бедствия можно судит по кадрам, опубликованным в телеграм-канале "Туапсе".