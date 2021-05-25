Российское государство может позаботиться о наиболее малообеспеченных представителях населения, предоставив им специальные выплаты на приобретение жизненно необходимых продуктов питания

В понедельник Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила рассмотреть возможность организации целевых выплат для приобретения продуктов питания для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, включая безработных, а также семей с детьми, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума.

По данным ТАСС, это предложение включено в резолюцию совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства под названием "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения".

Главой ТПП РФ Сергеем Катыриным резолюция направлена на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую ни экономики, ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", – сказано в документе.

В качестве одной из основных предлагаемых мер предлагается механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума.

"В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня", – говорится в резолюции.

Эффективная мера?

По мнению ряда экспертов, предлагаемые ТПП меры вполне разумны и соответствуют распространенной в мире практике. По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, это одна из мер целевой поддержки наиболее малообеспеченных слоев населения. Такой инструмент вполне оправдан, широко используется в разных странах на протяжении десятилетий и давно имеет доказанную эффективность.

"В нашей стране жители Москвы получают сертификат на 2 тысячи рублей на приобретение продуктов питания из определенного списка, - пояснил Сигал "Утру.ру". – Эта программа направлена на поддержание уровня благосостояния столичных пенсионеров и работает несколько лет. В США выдачей готовых продуктовых наборов ежегодно пользуется порядка 40 млн человек (более 12% населения страны), приняты подобные программы в ЕС и странах Азии".

Вице-президента "Опоры России" уверен, что внедрение продуктовых сертификатов или специальные выплаты для наименее обеспеченных категорий граждан станет наиболее эффективной мерой поддержки. По его словам, насколько возможно внедрение такой программы, будет зависеть от конкретного количества граждан, получающих помощь, а также от списка продуктов питания, которые таким образом можно будет получить.

"По мере того, как программа будет просчитываться, появится и понимание, насколько это возможно для государства в текущих условиях восстановления экономики после пандемии", – пояснил Сигал.

Отделить бедных от нищих…

Впрочем, есть ощущение, что истинные цели предложения идут несколько дальше, простого желания помочь бедным и несчастным, и прочим, оказавшимся в "тяжелой жизненной ситуации".

Теоретически, введение таких продовольственных сертификатов, позволяет выделить отдельную и сравнительно небольшую (благодаря механизму расчета прожиточного минимума) категорию людей с доходами ниже прожиточного минимума, по сути подпадающих под категорию "нищие". Эти граждане смогут претендовать на сравнительно небольшую, но гарантированную помощь в части приобретения наиболее недорогих продуктов питания.

При этом, если следовать содержанию самого предложения, государство должно снять все существующие ограничения на повышение цен, осуществляемое производителями и ритейлерами. То есть, по сути, в обмен на малую толику, направленную на "поддержание штанов" откровенно нищих, участники рынка надеются получить полную свободу действий в части ценообразования на свою продукцию.

Подобные практики, действительно носят рыночный характер и достаточно распространены во многих странах, но здесь необходимо понимать, что в российских условиях, они приведут к тому, что незащищенной окажется куда более существенная категория населения. Это те, кто не попадает в разряд "нищих", так как их доход хоть на копейку выше прожиточного минимума, но при этом, проживающие в глубокой бедности. Сейчас их интересы отчасти защищены государственными механизмами, сдерживающими общий рост цен на особо важные продукты. В случае реализации предложения ТПП, эта защита будет ликвидирована, а цены отправлены в "свободное плавание".