Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами

Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Пилоту порекомендовали сесть в Минске после данных о минировании

Министерство транспорта Белоруссии обнародовало фрагмент с переговорами экипажа пассажирского самолета компании Ryanair, который совершил экстренную посадку в минском аэропорту, с местной диспетчерской службой.

Судя по расшифровке, 23 мая, в 09:30, диспетчер обратился к пилоту с сообщением о том, что служба безопасности аэропорта получила данные о наличии взрывного устройства на борту, которую могли привести в действие уже над Вильнюсом.

Сотрудник предложил совершить посадку в Белоруссии по соображениям безопасности.

"Это наша рекомендация", – ответил диспетчер на вопрос пилота о том, кто порекомендовал сесть в Минске.

Также пилот обратился с просьбой предоставить частоту для уведомления своей авиакомпании. По обнародованному фрагменту, остается неясным, передали ли ему необходимую частоту.

Позднее пилот объявил о чрезвычайной ситуации, запросив разрешение на посадку в Минске. Фрагмент завершился на 09:57, когда летчик обсуждал с диспетчером технические параметры, отвечая на вопросы о наличии опасных грузов на борту.

Подробнее с фрагментом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 23 мая пассажирский лайнер ирландской компании Ryanair Афины – Вильнюс совершил вынужденную посадку из-за поступления информации о минировании. На борту судна находился один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан и снят с рейса. Запад обвинил Минск в совершении спецоперации по задержанию блогера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в момент посадки жизнь пассажиров, в том числе и россиян, была вне опасности.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость234011
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Гость с Севера
Лживые свиньи заявляют, что самолёт посадили при помощи боевой авиации Беларуси. Вот на что готовы пойти подлейшие политиканы стран НАТО, их приспешники и спецслужбы.
Не мусори на каждой странице.
Гость234267
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Гость233420
ХАМАС не посылал, а вот есть мнение, что это опять Украина через своих хакеров. Скорее всего в этот раз спецоперацию разрабатывало МИ-6. Роль, которая отводилась Незалежной была минимальная поэтому спецоперация почти удалась.
Глава Минтранса РБ Сикорский вчера сказал по ТВ, что ХАМАС прислал e-mail про бомбу. Самолет ирландский, летел из Греции в Литву, а e-mail прислали в Минск. Народ в сети поднял такой цирк на смех. Сегодня ХАМАС официально сказал, что это вранье. Достали уже глупостями про Украину, Европу и США. Прямо зомби какие-то. Неужели совсем нет мозгов? Спецоперация, такая же топорная, как и прежние с покушением и Ником и Майком.
Гость234267
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Гость с Севера
Лживые свиньи заявляют, что самолёт посадили при помощи боевой авиации Беларуси. Вот на что готовы пойти подлейшие политиканы стран НАТО, их приспешники и спецслужбы.
На севере не смотрят белорусский телевизор. Лукашенко лично отдал приказ поднять в воздух Су29 для перехвата. Смотри в сети, северянин, хотя бы РБК. Узнаешь хоть какую-то часть правды..
Гость с Севера
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Гость232472
Уже есть полный перевод переговоров командира с диспетчером. Командир запрашивал другие аэропорты, ему назойливо всучили посадку в Минске. Сегодня ответственное лицо ХАМАС заявило, что ХАМАС не посылал никаких писем, это ложь про письмо о бомбе.
Лживые свиньи заявляют, что самолёт посадили при помощи боевой авиации Беларуси. Вот на что готовы пойти подлейшие политиканы стран НАТО, их приспешники и спецслужбы.
Гость233420
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Гость232472
Уже есть полный перевод переговоров командира с диспетчером. Командир запрашивал другие аэропорты, ему назойливо всучили посадку в Минске. Сегодня ответственное лицо ХАМАС заявило, что ХАМАС не посылал никаких писем, это ложь про письмо о бомбе.
ХАМАС не посылал, а вот есть мнение, что это опять Украина через своих хакеров. Скорее всего в этот раз спецоперацию разрабатывало МИ-6. Роль, которая отводилась Незалежной была минимальная поэтому спецоперация почти удалась.
Гость Янека
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Да,что ещё интересно, это сколько дезинформации прёт из цивилизованно-лживой Европы. И как они подлые дружно напали с обвинениями на Беларусь по такому поводу за который у самих хвост по ноздри в фекалиях. Это только доказывает спланированность данной акции направленную против Белоруссии и Северного потока-2.
Гость Янека
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Эта спецоперация уже покруче чем та с 33-мя богатырями. И Лукашенко опять влип. Но самое главное то, что Протасевич запаниковал когда узнал, что сядут в Минске. Он видимо сразу понял, что его сдали и, что сидеть ему по белорусским Законам 12,5 лет, как минимум.
Гость232472
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Уже есть полный перевод переговоров командира с диспетчером. Командир запрашивал другие аэропорты, ему назойливо всучили посадку в Минске. Сегодня ответственное лицо ХАМАС заявило, что ХАМАС не посылал никаких писем, это ложь про письмо о бомбе.
Гость234514
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И так, информационный сказочник включен на полную мощность..люди!!! Берегите ваш ещё незамутненный мозг
Гость242868
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Егор Малков может не читал, что Сикорский сказал, что получили электронное письмо от СОЛДАТ ХАМАСА о бомбе в самолете. А может читал, но стыдно было Утру обнародовать такую собачью чушь.
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