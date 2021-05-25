Жители Сочи противятся приезду туристов

Жители Сочи противятся приезду туристов
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Россиян из других регионов пугают пробками и высокими ценами

Жители Сочи не хотят, чтобы к ним ехали отдыхать люди из других уголков России. Они настаивают, что город уже переполнен, а летом ситуация может стать и вовсе катастрофичной.

Сильнее всего местных раздражают пробки.

"Я живу в Адлере, а работаю в центре Сочи. Раньше на дорогу в одну сторону уходило около 40 минут, теперь же стоять в пробках приходится полтора-два часа",

приводит "МК" слова местной жительницы. При этом она пожаловалась, что ее муж и вовсе лишился заработка: он занимается доставкой заказов, оплата сдельная, а из-за пробок он мало успевает.

На этом фоне многие водители наклеили на стекла автомобилей плакаты с призывами "Не приезжайте к нам!". Аналогичные надписи появились и на футболках. Эксперты уверяют: все это – спланированная акция, основанная на фейках.

"Эти новости инициированы не сочинцами",

– заверил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, он часто бывает в Сочи и может подтвердить: заторы на дорогах, да, бывают, но в час пик, когда местные едут с работы/на работу, то есть они сами и создают напряженную ситуацию. В любом случае, местные пробки не сравнимы с московскими, передает Общественная служба новостей.

Впрочем, не все в Сочи против наплыва туристов. Многие пользуются популярностью курорта и задирают цены на аренду жилья: за небольшую однушку в Лазаревском уже просят 6,5 тыс. за сутки в июне. Грабительские тарифы устанавливают и на кофе в кафе, и на аренду лежаков на пляжах: в некоторых местах за использование пластиковой лежанки берут 1,5 тыс. в день. 

Накануне крупное ЧП произошло в районе краснодарского города Туапсе. Там в Черное море попали нефтепродукты. Идет операция по ликвидации последствий разлива.

Николай ВИКТОРОВ

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