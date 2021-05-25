"Его уже сломали": эксперт по лжи разобрал речь Протасевича из минского СИЗО

"Его уже сломали": эксперт по лжи разобрал речь Протасевича из минского СИЗО
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
Блогер явно заучил заранее написанный текст, считает профайлер

В Сети опубликовали видео, на котором задержанный в Минске Роман Протасевич рассказал о своем здоровье и условиях пребывания в СИЗО №1.

Создатель запрещенного на территории Белорусии телеграм-канала Nexta рассказывает, что сотрудники правоохранительных органов обращаются с ним "максимально корректно" и по закону. Однако эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что в словах Протасевича почти нет правды. 

Изучив ролик, профайлер пришел к выводу, что блогер выучил текст, который, вероятнее всего, был написан заранее. Об этом говорит тот факт, что Протасевич говорит быстро, особенно его речь ускоряется к концу, будто он хочет поскорее закончить, чтобы не сбиться. 

В начале видео можно заметить, что руки оппозиционера сжаты в замок, по этому можно понять, что он напряжен и пытается совладать с эмоциями. Таким образом люди стараются справиться с негативными чувствами, взять их под контроль. Также о волнении говорят сжатые губы. 

"Более сильно страх заметен в перерывах между словами – в эти моменты его лицо сильно напряжено", 

отметил эксперт в беседе с "МК". 

Говоря о задержании в Минске, левая часть губы Романа оттягивается вниз, он начинает чаще моргать, а во время паузы блогер облизывает губы, пытаясь тем самым себя успокоить. 

Возвращаясь к сжатым в замок рукам, можно заметить, что в тот момент, когда Протасевич говорит об отсутствии проблем с сердцем, он немного разжимает кулаки. То есть, в данном случае задержанный говорит правду, подкрепляя свои слова жестами. 

В остальном же ситуация обстоит немного хуже. Когда Роман говорит о том, что с ним корректно обращаются, он отклоняет голову в сторону. Такой жест может говорить о том, что на самом деле он так не считает. 

"Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение", 

– добавляет Анищенко. 

А вот сотрудничать со следствием Протасевич явно не хочет. Говоря об этом, скорость его речи убыстряется, он одергивает голову назад. Но, вероятнее всего, выбора у создателя канала Nexta не будет. 

"Парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали", 

– подытожил профайлер. 

Напомним, что Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость252315
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Да!!! Хрен на него!!! На этого фашиста хоть убьют!!! Наплевать!!!
Андрей
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Выбор есть всегда - повесится как фашист и гадина!!
Гость251214
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сують всяких клоунов как в украине только бобло косят и рясно говорят а наделе пшык небудет батька или вовки капец россии и беларусии анашы люди место того чтоб сплотиться только им помогают
Гость251214
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давно пора европу ставить на место ато совсем разпадлючелись
Гость251214
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че с тихоновской навальным не получилось давай протосевича очередной мученик европы которая хочет укусить а неможет
Гостьmishkin.x
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игорь
глупость
зачем его ломать или кого то?))
по любому все что будет сказано в неволе является априори неправдой
вот и все
хоть трижды сыворотка будет правдой на правду - насильно все является Ложью
дивандэк , имею желание но ни имею возможности , вот так иживем чурка ты хохлятская.
Гостьmishkin.x
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игорь
весь мир продажный
с тех пор как появились рабы и рабовладельцы НИЧЕГО до сих пор не изменилось
поэтому говорить об этом как масло масленное))
если ты покупаешь Хлеб в магазине то значит также можно продать и ВСЕ что кто то купит
хоть Родину Хоть Мать хоть ЛЮБОВЬ
хоть своих друзей
тем более в капиталистическом мире ЭТО ВСЕ УЗАКОНЕНО
бабло лишь рулит и продажные души
так что с 91 года никто не имеет право указывать на продажность кого либо
просрали мы свою душу
<цензура> , слава украине , дэбил
Гостьmishkin.x
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игорь
а разве не убивают россияне в сирии душманов)
ну так с точки зрения ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА он убивал потому что имел МАНДАТ УБИВАТЬ от УКРАИНЫ
значит только мандат убивать может быть только у РФ)) привет лицемерам
слышь мандатник , а тя чё декомунизация не прошла , рвёшься дура в Миротворец , считай коммуняка попал.
Гость249796
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Что за хрень--сломали,напряжен,написан текст? обосрался <цензура>---дошло ,что отвечать придется,такие ,как он,во время ВОВ были полицаями,не добили всех-жалко,Мне не интересно,была ли это спец операция или случай,Батька молодец-предатели страны должны сидеть и долго
Гость249403
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А это что за эксперД такой???? Вы на какой помойке подобрали?
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