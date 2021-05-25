Блогер явно заучил заранее написанный текст, считает профайлер

В Сети опубликовали видео, на котором задержанный в Минске Роман Протасевич рассказал о своем здоровье и условиях пребывания в СИЗО №1.

Создатель запрещенного на территории Белорусии телеграм-канала Nexta рассказывает, что сотрудники правоохранительных органов обращаются с ним "максимально корректно" и по закону. Однако эксперт по лжи Илья Анищенко считает, что в словах Протасевича почти нет правды.

Изучив ролик, профайлер пришел к выводу, что блогер выучил текст, который, вероятнее всего, был написан заранее. Об этом говорит тот факт, что Протасевич говорит быстро, особенно его речь ускоряется к концу, будто он хочет поскорее закончить, чтобы не сбиться.

В начале видео можно заметить, что руки оппозиционера сжаты в замок, по этому можно понять, что он напряжен и пытается совладать с эмоциями. Таким образом люди стараются справиться с негативными чувствами, взять их под контроль. Также о волнении говорят сжатые губы.

"Более сильно страх заметен в перерывах между словами – в эти моменты его лицо сильно напряжено",

– отметил эксперт в беседе с "МК".

Говоря о задержании в Минске, левая часть губы Романа оттягивается вниз, он начинает чаще моргать, а во время паузы блогер облизывает губы, пытаясь тем самым себя успокоить.

Возвращаясь к сжатым в замок рукам, можно заметить, что в тот момент, когда Протасевич говорит об отсутствии проблем с сердцем, он немного разжимает кулаки. То есть, в данном случае задержанный говорит правду, подкрепляя свои слова жестами.

В остальном же ситуация обстоит немного хуже. Когда Роман говорит о том, что с ним корректно обращаются, он отклоняет голову в сторону. Такой жест может говорить о том, что на самом деле он так не считает.

"Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение",

– добавляет Анищенко.

А вот сотрудничать со следствием Протасевич явно не хочет. Говоря об этом, скорость его речи убыстряется, он одергивает голову назад. Но, вероятнее всего, выбора у создателя канала Nexta не будет.

"Парня так запугали, что он сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто станет сопротивляться. Его уже сломали",

– подытожил профайлер.

Напомним, что Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии.

