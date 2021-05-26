Байдену предрекли провал во время саммита с Путиным

Байдену предрекли провал во время саммита с Путиным
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Американцы не верят в успех собственного лидера

Накануне портал Fox News опубликовал статью, посвященную встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве. Американские интернет-пользователи отреагировали на эту новость, оставив более двух тысяч комментариев. Многие отметили, что американского лидера скорее всего ждет полный провал на переговорах.

В комментариях начали шутить о недостатках Байдена по сравнению с Путиным.

"Господин Путин съест Джо на обед", "Старина Джо выйдет с этой встречи, говоря по-русски, с брошью "Серп и молот" на лацкане", "Путину придется надеть бейдж с именем, чтобы Джо не забыл, как его зовут", – соревновались в юморе пользователи Сети.

Кто-то отметил, что Владимир Владимирович всегда ставит Россию на первое место. Другой комментатор согласился с этим заявлением, добавив, что президент США в этом плане похож на российского лидера. Мол, Байден тоже по-особенному относится к РФ. По этой причине никто не удивится, если глава Белого дома даст свое согласие на присоединение США к России.

Еще один юзер написал – встреча с Байденом даст Путину понять, что тот не является для него серьезным соперником.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон начал готовиться к встрече лидеров двух стран. Американская сторона считает, что разговор будет сложным. В ходе саммита будут подняты темы, связанные с Украиной, Белоруссией и контролем за вооружениями. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость239560
Пожаловаться Ответить
Политика американцев проста и понятна: всячески давить на РФ и под это вытаскивать для себя мелкие выгоды. То что стратегически на дальней дистанции они проигрывают - сшурикам непонятно. Не привыкли. Для формирования этой идеологии - лги, жульничай, подличай - они и формируют для пипла настройки, исключающие всякие нравственные и моральные запреты и ограничения. Пипл хавает.
СтарЫй
Пожаловаться Ответить
За это нам предъявят санкции.
Гость241688
Пожаловаться Ответить
А кто верит тому,что эта встреча принесёт что то,американцы не умеют договариваться,они берут силой,и властью доллара,силу они подрастеряли,вот надо и доллар опустить,тогда с ними можно говорить
Гость248819
Пожаловаться Ответить
а укры говорили ни слова про укростан без нас хцешников ХЦЕ Европа Сало УСРАИНЕ !! ХЕРРоям XEPA !!!
Гость248819
Пожаловаться Ответить
а укры говорили ни слова про укростан без нас хцешников ХЦЕ Европа Сало УСРАИНЕ !! ХЕРРоям <цензура> !!!
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей