Есть несколько способов избежать плохого воздействия на урожай

Суеверные люди считают, что помешать вырастить урожай может не только погода, вредители и несоблюдение определенных правил ухода за растениями, но и сглаз. И не лишним будет знать, как уберечься от него.

Завистливые люди могут навредить огороду и одним взглядом, и хвалебными речами, в которых таится, увы не добро. Есть несколько способов избежать плохого воздействия.

Как уберечь огород от сглаза

Чтобы защитить свои посадки, можно воспользоваться народными средствами. Прежде всего, на самом видном месте необходимо посеять космею. Затем по углам участка, где разбиты грядки и стоят парники, теплицы, следует закопать маленькие зеркала.

Убережет от дурного глаза и пугало, у которого нет глаз, бровей, носа, щек и губ. Помогут и колья, прутики из осины, вставленные в забор, а также повязанная на нем тесьма красного цвета. Еще хорошо бы установить у входа на огород метлу прутьями вверх.

Важное правило – не демонстрировать грядки соседям. Бывает так, что живущие рядом люди приходят на участок и начинают восхищаться, после чего на огороде все портится.

Такое случается даже непроизвольно – когда зависть сидит в душе, и человек, вроде и не желающий плохого, на самом деле глазлив. Чтобы он не смог нанести вреда своими нечистосердечными похвалами, держать его надо на расстоянии от посадок.

Еще один совет: не нужно ничего брать у соседей, в том числе лейку, лопату, тяпку и т.д. Это тоже приведет к потере урожая.

И угощать живущих рядом людей плодами со своего огорода и сада тоже не стоит, даже когда они просят их, чтобы попробовать. Их темные мысли способны очень плохо отразиться на дальнейшем росте овощей и фруктов.

Получить огромный урожай поможет особое народное средство. Нужно утром, сразу после восхода солнца, воткнуть в землю по самые рукоятки два острых ножа, чтобы они располагались по диагонали, а лезвия направить друг к другу. Тогда огородный сезон будет удачным.

Кроме того, надо запомнить, что семена и рассаду нельзя никому показывать. Сеять и сажать их полагается по одному и тогда, когда рядом нет тех, кто живет поблизости.

Во время этих огородных работ неплохо бы повторять заговор "Расти, не плошай, ждет большой урожай!". Рассаде поможет лучше прижиться чтение молитвы "Отче наш", сопровождаемое обрызгиванием сеянцев святой водой, когда Луна убывает.

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