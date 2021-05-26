Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней

Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней
Фото: Russia Today/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Популярный блогер Никола Саваничи решил объединить "подвиги" россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых уличили во всех смертных грехах. Журналист упомянул все абсурдные заявления, прозвучавшие в отношении россиян, в песне, которую подал в юмористическом ключе.

Напомним, Великобритания уверена в причастности Петрова и Боширова к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Прага же обвиняет их во взрыве оружейного склада во Врбетице, который произошел в 2014 году. Чешские СМИ заявляют, что россияне якобы туда подложили взрывчатку.

Крайностям, однако, нет предела: некоторые медиа предположили, что коварные Петров и Боширов якобы причастны и к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, снятого с рейса Афины-Вильнюс в Минске 23 мая. На ситуацию обратили внимание в российском МИД: официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналисты страдают маразмом.

Загадочные "агенты" стали интернет-мемом. Новый анимационный ролик начинается с заседания НАТО, члены которого решили разобрать "приключения" Петрова и Боширова. Так, в нарезке два "агента" отдыхают вместе на пляже, после чего выдвигаются на выполнение операций – взрывают склады, отравляют Скрипаля "Новичком" и крадут американский флаг с Луны. Затем "агенты" избирают президентом США Дональда Трампа и устраивают украинский кризис.

Песню оценили интернет-пользователи, которые в шутку восхитились "подвигами" своих соотечественников.

"Может музей открыть, ребята заслужили, да и валюту с иностранцев дергать можно", "Ну все парни, вас теперь посадят за разглашение гостайны", "У России есть только 2 союзника – Петров и Боширов",  "Если майоры на такое способны , боюсь представить чего полковники исполняют", – пишут в комментариях под роликом пользователи.

Ранее пользователи Сети высмеяли Джен Псаки, в шутку назвав причиной ее испуга Петрова с Бошировым.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Если майоры на такое способны , боюсь представить чего полковники исполняют",
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Гость249266
Да, надо открыть музей про дебилизм власти путина!
Ну что модераторы и вы за бандеревцев,сколько вам хохлы платят
надо открыть музей про дебилизм
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Гость249266
Да, надо открыть музей про дебилизм власти путина!
Клоун Зе и унитаз, селюки, вот уровень заробитчан у них в крови, украсть, надкусить, майдан замутить, обосраться по тихому в шаровары и спрятаться в схрон, это и есть украинство.... ну еще в Россию на заработки и в европу, тоже спецы по унитазам...
Гость249266
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Да, надо открыть музей про дебилизм власти путина!
Гость из Крыма
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Теперь Джеймс Бонд не в моде. Даешь кину про агентов ГРУ!
Гость241057
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==))) Молодца
Гость233994
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Прикольно ))))!!!
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