Задержанной в Минске Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы - СМИ

Задержанной в Минске Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы - СМИ
Фото: Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ www.globallookpress.com
С россиянкой должен встретиться ее адвокат

Гражданке РФ Софии Сапеге, задержанной в Белоруссии, могут предъявить обвинение в соответствии со статьей 130 Уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этой санкцией УК, составляет 12 лет лишения свободы, о чем заявили представители правоохранительных структур республики.

Как отмечает источник, силовики задержали россиянку в рамках указанной статьи – "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", передает "Спутник Беларусь".

Согласно приведенным данным, сегодня с Софией встретится ее адвокат.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Белоруссии избрали в отношении Сапеги меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что девушку подозревают в совершении преступлений, совершенных за последние 6 месяцев прошлого года.

Отец Софии подтвердил, что дочь действительно приезжала в Минск. Однако мужчина не в курсе, принимала ли девушка участие в акциях протеста.

Напомним, 23 мая пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после поступившей информации о наличии взрывного устройства. Впоследствии данные не подтвердились. На борту судна находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, которого задержали после проверки документов по возбужденному в его отношении уголовному делопроизводству. Страны Евросоюза заявили, что местные власти таким образом выдумали предлог для принудительной посадки лайнера, запретив в знак протеста полеты над Белоруссией для своих авиакомпаний.

Егор МАЛКОВ

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Гость248672
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М
пусть сидит овца,все 12,и не нужно забирать в россию,своих осужденных хватает
влепи ей все что заслужила колхозник,на полную катушку,это у нас в россии с ними цацкаются,штрафики по 5 косарей,да блоги ведут изза решетки,юристы,адвокаты,врачи прям там и живут с осужденными
влепи <цензура> на полную..
Дело еще только шьют девушке, а ты уже самозванным судьей и прокурором работаешь. Заткнись, шизик. Тебе на цепи возле собачьей будки сидеть, такой агрессивный.
Гость247683
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Гость241057
А вообще, касательно свободы слова на западе - Реальный пример - отсидка Бутиной в США вообще ни за что. Просто не аккуратно вела себя в контактах с пиндосами и тут же попала под раздачу. Сколько сейчас народа сидит у пиндосов после митингов за Трампа. Посмотри, почитай. Это считается верховенством права и свободы, о который все либералы так пекутся? Лож и подмена понятий сейчас правит на западе. У либерастов там даже не бревно в глазу, целый лесопарк, но при этом <цензура> в глазах окружающих замечают.
Ты совсем больной. В статье про беззаконие с российской девчонкой, а ты ботву развешиваешь. За своих беспокоиться надо, в Америке без тебя разберутся.
Гость248951
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пусть сидит лахудра!
Гость248893
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пусть сидит на полную катушку у луки,своих в россии хватает,влепите ей и пусть отдыхает
Гость приговорить к расстрелу, не надо устраивать цветные революции за американцев, те уже денежки на счету счету считают, а ты овца иди к стене пусть расстреливают тебя овцв
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Оаца
М
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пусть сидит овца,все 12,и не нужно забирать в россию,своих осужденных хватает
влепи ей все что заслужила колхозник,на полную катушку,это у нас в россии с ними цацкаются,штрафики по 5 косарей,да блоги ведут изза решетки,юристы,адвокаты,врачи прям там и живут с осужденными
влепи <цензура> на полную..
Гость241057
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А вообще, касательно свободы слова на западе - Реальный пример - отсидка Бутиной в США вообще ни за что. Просто не аккуратно вела себя в контактах с пиндосами и тут же попала под раздачу. Сколько сейчас народа сидит у пиндосов после митингов за Трампа. Посмотри, почитай. Это считается верховенством права и свободы, о который все либералы так пекутся? Лож и подмена понятий сейчас правит на западе. У либерастов там даже не бревно в глазу, целый лесопарк, но при этом <цензура> в глазах окружающих замечают.
Гость241057
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Ну думаю выдадут её после суда и приговора, с условием отбывания наказания на территории РФ. Далее она уже будет иметь возможность оспорить решение в судах РФ. Вот только вопрос виновата она или нет. Ведь дело, по которому она сейчас идёт, касается союзного государства. Поэтому думаю что отсидит она в РФ, возможно что меньше чем у Батьки, но всё же отсидит. Но думаю тут будет ещё много разных вариантов на эту тему. Посмотрим какие обвинения ей будут выдвинуты на суде. Свобода слова вовсе не означает отсутствие ответственности за слова и действия, которые ты совершаешь
Гость244204
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Ну Россия не оставит ведь свою гражданку на растерзание усатого ? Спасёт правда ведь ? Как Израиль например
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