Число участников предварительного голосования "Единой России" превысило 2,5 млн

Число участников предварительного голосования "Единой России" превысило 2,5 млн
Фото: ER.RU
Регистрация проходит очень активно, заявили в партии

Более 2,5 миллиона человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" за два дня. Наибольшую активность демонстрируют жители Свердловской области.

За ними идет Московская область, Краснодарский край, столица и Оренбургская область, о чем сообщил глава федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.

Как отметил представитель партии, избиратели демонстрируют активность, оправдывая самые высокие ожидания. Регистрация на предварительное голосование завершится 28 мая.

Так, 24 мая показатель составлял 6 млн избирателей. За сутки число увеличилось на 400 тысяч. По мнению Карелина, цифры говорят о том, что население доверяет процедуре.

В ЦФО практически 2 млн человек намерены поучаствовать в предварительном голосовании. Кроме Москвы и Подмосковья, высокий интерес демонстрирует Тамбовская и Ярославская области – 115 и 50 тысяч человек соответственно.

Голосование проходит в электронном формате. 30 мая процедура пройдет и по смешанной системе. Избиратели смогут проголосовать в очной форме.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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