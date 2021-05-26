Стартовала продажа билетов на МАКС-2021

Стартовала продажа билетов на МАКС-2021
Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Посетить выставку в дни ее работы можно за 1 тысячу рублей

Продажа входных билетов для посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стартовала 24 мая 2021 года на официальном сайте выставки Aviasalon.com и по всей сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru. Как и в предыдущие годы, в продаже доступны билеты различных категорий: для специалистов, для посетителей, билеты на медиаплатформу. Кроме того, предлагаются талоны на парковку автомобилей.

Входные билеты, дающие право посещения МАКС в один из публичных дней (23, 24 или 25 июля), предлагаются по цене 800 рублей. Стоимость билетов для прохода на выставку в дни массового посещения с середины июля повысится до 1 тыс. рублей. Эта же цена будет действовать и в дни работы МАКС-2021. 

"Возможность сэкономить, заблаговременно приобретая билеты, была востребована нашими гостями в предыдущие годы. Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене", – заявил заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин.

Помимо билетов на фиксированную дату, доступны билеты выходного дня, позволяющие однократно посетить выставку в любой из публичных дней. Они предназначены гостям, которые не выбрали дату посещения заранее. Цена таких билетов – 1200 рублей.

Как и в предыдущие годы, приобретать билеты на детей в возрасте до 14 лет не требуется. Они могут бесплатно пройти на выставку в сопровождении родителей.

Посещение медиаплатформы, предлагающей наилучшие условия для проведения фото– и видеосъемки, в 2021 году оценено в 11 тыс. руб. в предварительной продаже и в 13 тыс. руб. – накануне и в период проведения выставки. Билет "Медиаплатформа" дает право разово посетить выставку в один из дней с 20 по 25 июля.

К открытию МАКС-2021 готовится и онлайн-магазин авиационно-космических сувениров "Премьеры МАКС". Специально к салону выпущена лимитированная коллекция "Иду на МАКС" , в которую входят футболка, бутылка для воды, сумка-шоппер и защитная маска.

Любители авиации, которые совершат покупки товаров лимитированной коллекции на сумму свыше 1,5 тыс. руб., получат промокод, дающий право приобрести два входных билета на посещение салона в один из публичных дней по специальной цене – 500 руб. за один. 

"Гости МАКС получили замечательную возможность прийти на выставку в одежде и с аксессуарами с символикой мероприятия 2021 года. Мы благодарны своим друзьям, которые поддержат бренд "МАКС", и в знак признательности предлагаем им билеты по самой привлекательной цене", - добавил Советкин.

Для деловых посетителей предлагаются входные билеты категории "Бизнес", дающие возможность разового посещения выставки в любой день с 20 по 25 июля. Стоимость такого билета – 3,5 тыс. рублей.

Помимо входных билетов, стартовала продажа парковочных талонов, дающих право на размещение легковых автомобилей и автобусов на специальных паркингах, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса. Талон на парковки №3 и №7 стоит 3 тыс. руб., на парковку №2 – 4 тыс. рублей. Размещение на паркинге автобуса стоит 7 тыс. рублей. Парковочный талон действителен на один въезд.

Купить билет можно тут – https://aviasalon.com/ru/visitors/ticket-options

Справка

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Полина ДОРОЖКИНА

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